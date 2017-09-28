Всемирный день борьбы против рака: 5 факторов, вызывающих заболевание

despravda | 28.09.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2016-02-04 20:26

Всемирный день борьбы против рака: 5 факторов, вызывающих заболевание
Сегодня, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.

Всемирный день борьбы против рака

Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы против рака. Целью этого международного дня является повышение усведомленности о раке как одном из самых страшных заболеваний современности, а также привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

Статистика

Наиболее распространенные типы рака среди мужчин и женщин отличаются друг от друга:

Статистика

Пять основных факторов, которые вызывают рак:

1. Ожирение

Избыточный уровень инсулина, свойственный людям с ожирением, стимулирует развитие раковых опухолей в кишечнике или поджелудочной железе.

2. Алкоголь

Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития опухоли ротовой полости, гортани и пищеводе, печени, молочной железы и толстой кишке (у мужчин).

3. Табак

Курение может вызвать рак легких или рак ротовой полости. При вдыхании дыма химикаты проникают в кровь и транспортируются по всему телу.

4. Рабочее место

Рабочие обязанности некоторых людей обязывают их контактровать с опасными канцерогенными веществами. Например, у работников красящей промышленности рак мочевого пузыря находят чаще, чем у других людей.

5. Ультрафиолет

Ультрафиолетовое солнечное излучение является основной причиной возникновения рака кожи. Ультрафиолетовый свет в солярии также вредно.

Напомним, ученые провели новое исследование, результаты которого показали, что оральный секс может привести к раку гортани.

 

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