Всемирный день борьбы против рака: 5 факторов, вызывающих заболевание
2016-02-04 20:26
Всемирный день борьбы против рака: 5 факторов, вызывающих заболевание
Сегодня, 4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака.
Всемирный день борьбы против рака
Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечается День борьбы против рака. Целью этого международного дня является повышение усведомленности о раке как одном из самых страшных заболеваний современности, а также привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.
Статистика
Наиболее распространенные типы рака среди мужчин и женщин отличаются друг от друга:
Статистика
Пять основных факторов, которые вызывают рак:
1. Ожирение
Избыточный уровень инсулина, свойственный людям с ожирением, стимулирует развитие раковых опухолей в кишечнике или поджелудочной железе.
2. Алкоголь
Злоупотребление алкоголем увеличивает риск развития опухоли ротовой полости, гортани и пищеводе, печени, молочной железы и толстой кишке (у мужчин).
3. Табак
Курение может вызвать рак легких или рак ротовой полости. При вдыхании дыма химикаты проникают в кровь и транспортируются по всему телу.
4. Рабочее место
Рабочие обязанности некоторых людей обязывают их контактровать с опасными канцерогенными веществами. Например, у работников красящей промышленности рак мочевого пузыря находят чаще, чем у других людей.
5. Ультрафиолет
Ультрафиолетовое солнечное излучение является основной причиной возникновения рака кожи. Ультрафиолетовый свет в солярии также вредно.
Напомним, ученые провели новое исследование, результаты которого показали, что оральный секс может привести к раку гортани.