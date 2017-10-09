Всемирно известный бренд снял новую рекламу в Киеве
09.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-09 10:31
Всемирно известный бренд снял новую рекламу в Киеве
Киев продолжает появляться в музыкальных клипах и рекламных кампаниях, которые потом смотрит весь мир.
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Так, летом этого года в украинскую столицу приезжал креативный директор Diesel Никола Формикетти, чтобы снять здесь новый кампейн, а в сентябре на экраны вышли музина работа Паломы Фейт и Avicii, передает Rus.Media.
На этот раз в Киеве состоялись съемки нового рекламного видео японского ритейл-гиганта Uniqlo, а его главными героями стали танцоры Apache CREW. Проходили съемки на территории Киевского Политехнического Университета. Зацените!