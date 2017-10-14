Всего одна мелочь, которая сделает тебя на 29% популярнее у женщин
2017-10-13 15:26
Всего одна мелочь, которая сделает тебя на 29% популярнее у женщин
Для этого тебе даже не понадобится зарабатывать на 29% больше! Доказано учеными.
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Всю жизнь мы пытаемся понравиться женщинам, передает Rus.Media. Разумеется, пока не женимся (после этого мы стараемся понравиться им с удвоенным рвением). И нам все время кажется, что стоит обзавестись одним заметным плюсом (например, научиться танцевать сальсу или жонглировать живыми хомяками), как требуются девушки моментально будут убиты наповал.
Но практика показывает, что даже виртуозное владение каким-то навыком не гарантирует популярность у противоположного пола. Возможно, дело в том, что ты выбираешь неправильный навык…
Согласно недавнему исследованию, проведенному под руководством доктора Мелани Грин, человек становится на 29% более привлекательным в глазах женщин, если он обладает даром красноречия и умеет преподнести любую, даже самую рядовую историю из своей жизни как нечто веселое и захватывающее.