Всего 1 стакан этого напитка в день поможет очистить сосуды от холестериновых бляшек!
2017-04-16 22:24
Всего 1 стакан этого напитка в день поможет очистить сосуды от холестериновых бляшек!
Смертность вследствие сердечных приступов и инсультов превышает смертность от любых других заболеваний.
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Поэтому так важно уделять особое внимание состоянию сердечно-сосудистой системе, передает Rus.Media.
Здоровые сосуды — ключевой момент в профилактике атеросклероза, инфаркта, гипертонии и инсульта. Со временем на внутренних стенках сосудов откладывается избыток холестерина и солей, что мешает нормальному току крови и полноценному питанию окружающих тканей.
Заметим, что атеросклероз на начальных стадиях протекает практически бессимптомно, а общую слабость, периодические головокружения и онемения конечностей можно списать на обычное переутомление. Для профилактики этого коварного заболевания рекомендуется проводить чистки сосудов хотя бы раз в год.
Мы нашли рецепт напитка для сосудов, который обладает уникальными очищающими свойствами.
Как почистить сосуды ИНГРЕДИЕНТЫ
- 2 стебля сельдерея
- 200 мл свежевыжатого томатного сока
- 0,5 ч. л. молотого имбиря
- 50 мл лимонного сока
- 1/4 ч. л. молотого черного перца
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Выпивай 1 стакан напитка между приемами пищи в течение недели, но учти, что его суточная доза не должна превышать 3 стакана. Посоветуйся предварительно с врачом, если страдаешь любыми заболеваниями ЖКТ!
Поддержание здоровья сосудов — залог нормального функционирования кровеносной системы и сердца, хорошей работы мозга. Пересмотри свой рацион, уменьшить количество жирной и жареной пищи. Воспользуйся также натуральными средствами для улучшения кровообращения, чтобы снизить риск возникновения сердечной недостаточности. Здоровья тебе и долголетия!