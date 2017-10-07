Всего 1 стакан этого напитка в день поможет очистить сосуды от холестериновых бляшек!

despravda | 07.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-04-16 22:24

Всего 1 стакан этого напитка в день поможет очистить сосуды от холестериновых бляшек!
Смертность вследствие сердечных приступов и инсультов превышает смертность от любых других заболеваний.

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Поэтому так важно уделять особое внимание состоянию сердечно-сосудистой системе, передает Rus.Media.

Здоровые сосуды — ключевой момент в профилактике атеросклероза, инфаркта, гипертонии и инсульта. Со временем на внутренних стенках сосудов откладывается избыток холестерина и солей, что мешает нормальному току крови и полноценному питанию окружающих тканей.

Заметим, что атеросклероз на начальных стадиях протекает практически бессимптомно, а общую слабость, периодические головокружения и онемения конечностей можно списать на обычное переутомление. Для профилактики этого коварного заболевания рекомендуется проводить чистки сосудов хотя бы раз в год.

Мы нашли рецепт напитка для сосудов, который обладает уникальными очищающими свойствами.

Как почистить сосуды ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 2 стебля сельдерея
  • 200 мл свежевыжатого томатного сока
  • 0,5 ч. л. молотого имбиря
  • 50 мл лимонного сока
  • 1/4 ч. л. молотого черного перца

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  • Стебли сельдерея измельчи в блендере.
  • Добавь в чашу остальные ингредиенты, смешай.

    • Выпивай 1 стакан напитка между приемами пищи в течение недели, но учти, что его суточная доза не должна превышать 3 стакана. Посоветуйся предварительно с врачом, если страдаешь любыми заболеваниями ЖКТ!

    Поддержание здоровья сосудов — залог нормального функционирования кровеносной системы и сердца, хорошей работы мозга. Пересмотри свой рацион, уменьшить количество жирной и жареной пищи. Воспользуйся также натуральными средствами для улучшения кровообращения, чтобы снизить риск возникновения сердечной недостаточности. Здоровья тебе и долголетия!

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