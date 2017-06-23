Все в Батурин – на Казацкий праздник!
23.06.2017 | Новости | Комментариев нет|
Гостями праздника есть украинская рок-группа KOZAK SYSTEM. В его составе известные вам музыканты – бывшие участники группы «Гайдамаки». Коллектив много гастролирует по Европе, США и Канадой. А 25 июня он впервые в Батурине! Вы станете участником уникального шоу в стиле «Kozak-Rock», который является синтезом украинской музыки, рока, панка. Концерт KOZAK SYSTEM – это мгновенный диалог с аудиторией, невероятное действо в танце, потрясающие соло и неповторимые сценические образы. Выступление группы начнется в 15.30 на Певческом поле рядом с парком «Кочубеевский» 25 июня 2017 года.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым