Все результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов

despravda | 24.09.2017 | Спорт | Комментариев нет

2017-07-14 14:51

Все результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
В штаб–квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, финал которой в 2018 году пройдет в Киеве.

Своего соперника узнал представитель Украины киевское “Динамо”, передает Rus.Media.

В штаб–квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, финал которой в 2018 году пройдет в Киеве. Команды были разделены на две группы, в одной расположились сильнейшие клубы своих стран, а в другую попали не чемпиони.

Узнало своего соперника и киевское “Динамо”, которое встретится со швейцарским “Янг Бойз”.

Вашему вниманию полные результаты жеребьевки.

“Славия” Прага – БАТЭ/Алашкерт

“Спартак” Юрмала/”Астана” – “Мариехам”/”Легия”

“Зриньски”И”Марибор” – “Хабнарфьордюр”/”Викингур”

“Жилина”/”Копенгаген” – “Мальме”/”Вардар”

“Линфилд”/”Селтик” – “Дандолк”/”Русенборг”

“Хапоэль” Беэр–Шева/”Гонвед” – “Жальгирис”/”Лудогорец”

“Виторул” – АПОЭЛ/”Дюделанж”

“Хибернианс”/”Зальцбург” – “Риека”/ТНС

“Карабах”/”Сартмедия” – “Шериф”/”Кукеси”

“Партизан”/”Будучность” – “Олимпиакос”

АЕК – ЦСКА Москва

“Брюгге” – “Истанбул Башакшехир”

“Динамо” – “Янг Бойз”

“Ницца” – “Аякс”

“Стяуа” – “Виктория” Пльзень

Отметим, что первые матчи этой стадии турнира состоятся 25-26 июля, а ответные поединки состоятся 1-2 августа.

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