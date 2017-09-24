Все результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
2017-07-14 14:51
Все результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
В штаб–квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, финал которой в 2018 году пройдет в Киеве.
Своего соперника узнал представитель Украины киевское “Динамо”, передает Rus.Media.
В штаб–квартире УЕФА состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, финал которой в 2018 году пройдет в Киеве. Команды были разделены на две группы, в одной расположились сильнейшие клубы своих стран, а в другую попали не чемпиони.
Узнало своего соперника и киевское “Динамо”, которое встретится со швейцарским “Янг Бойз”.
Вашему вниманию полные результаты жеребьевки.
“Славия” Прага – БАТЭ/Алашкерт
“Спартак” Юрмала/”Астана” – “Мариехам”/”Легия”
“Зриньски”И”Марибор” – “Хабнарфьордюр”/”Викингур”
“Жилина”/”Копенгаген” – “Мальме”/”Вардар”
“Линфилд”/”Селтик” – “Дандолк”/”Русенборг”
“Хапоэль” Беэр–Шева/”Гонвед” – “Жальгирис”/”Лудогорец”
“Виторул” – АПОЭЛ/”Дюделанж”
“Хибернианс”/”Зальцбург” – “Риека”/ТНС
“Карабах”/”Сартмедия” – “Шериф”/”Кукеси”
“Партизан”/”Будучность” – “Олимпиакос”
АЕК – ЦСКА Москва
“Брюгге” – “Истанбул Башакшехир”
“Динамо” – “Янг Бойз”
“Ницца” – “Аякс”
“Стяуа” – “Виктория” Пльзень
Отметим, что первые матчи этой стадии турнира состоятся 25-26 июля, а ответные поединки состоятся 1-2 августа.