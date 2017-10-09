Все, кто прочитал эти записки на дверях акушера-гинеколога, рыдали от смеха!

despravda | 09.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-09-11 13:47

Все, кто прочитал эти записки на дверях акушера-гинеколога, рыдали от смеха!
Начитавшись разных статей в Интернете, женщины сами ставят себе диагнозы, не имеют никакого отношения к реальности.

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Врачам нередко приходится выслушивать от своих пациентов глупые и несерьезные жалобы, передает Rus.Media. Но больше всего в этом плане достается гинекологам и акушерам. Начитавшись разных статей в Интернете, женщины сами ставят себе диагнозы, не имеют никакого отношения к реальности. Нередко акушерам-гинекологам приходится убеждать беременных, которые свято верят в суеверия и приметы, что говорят, например, что во время беременности нельзя шить и вязать.

Предвидя подобные вопросы, этот врач решил повесить такой плакат на двери в свой кабинет:

Ответы на частые вопросы:

***

– Можно ли рожать детей после 35?

– Нет, 35 детей – это достаточно.

***

– Какой самый надежный способ определить пол ребенка?

– Роды.

***

– Мой инструктор по подготовке к родам сказал, что во время родов я буду чувствовать не боль, а давление в области таза. Это правда?

– Так, если вы обычно называете торнадо легким бризом.

***

– Чего мне следует избегать в послеродовой период?

– Беременности.

***

– На прошлой неделе моя жена родила. Когда она снова начнет вести себя нормально?

– Когда ваш ребенок пойдет в университет.

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Кажется, этому врачу действительно наболело! А что вы думаете об этих шутках? Уместен юмор во время беременности и родов?

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