Все изменяют своим половинкам! Виды измен, о которых вы и не догадывались!
2017-10-01 21:30
Все изменяют своим половинкам! Виды измен, о которых вы и не догадывались!
Возможно, вы никогда не думали об измене, и с уверенностью можете сказать, что с вами не случится. Вы останетесь верны своей второй половинке и любите ее.
Тем не менее, существуют совсем другие виды измены, о которых вы даже не подозреваете. И если вы и дальше будете продолжать делать то, что написано ниже, это наверняка приведет вас к измене, о которой вы будете жалеть, передает Rus.Media.
Измена чаще всего подбирается тайно, в виде невинного флирта и совершенно невинных действий. Чтобы не жалеть потом о том, что случилось, узнайте, не попали вы случайно под один из этих видов измен.
Верность и измена
Флирт
Малозаметный совсем безобидный флирт на работе или в другом месте, это довольно опасно. Но что же подразумевается под флиртом? Чаще всего это беседа и действия, предполагающие более близкий контакт между людьми противоположного пола, не выходит за рамки социального этикета.
Флирт осуществляется благодаря игривым и невербальным беседам, (например, визуальный контакт), иронии и незначительных прикосновений. И это один из видов измены, что может послужить причиной чего-то большего. Поэтому, если вы флиртуете с человеком, она может воспринять это, как приглашение завязать отношения, которых вы, скорее всего, не хотели.
Откровенные разговоры с человеком противоположного пола
Вы должны помнить, что откровенные разговоры о своих проблемах с противоположным полом, могут сделать вас уязвимым.
Возможно, на ваш взгляд, это кажется совсем безобидным, ведь все что вам нужно, это понимание и поддержка. В таком случае, лучше поговорите об этом со своей второй половинкой. Ну а если и это не поможет, то стоит доверить себя психологу или близкому родственнику. Но ни в коем случае не человеку, который может расценить все как близость. Путь даже все начинается не так, часто это заканчивается именно так. Поэтому, это тоже считается одним из видов измен.
Проведение времени наедине с кем-то
Вам кажется, что нет ничего страшного в безобидной ужина с кем-то другим, или беседе за чашкой кофе в отсутствии вашей половинки. Но на самом деле, это тоже попадает под категорию измены. В большинстве случаев, именно за такими невинными беседами и случается то, о чем потом можно пожалеть.
Отрицательный отзыв о своего партнера
Лучший друг – это или муж, или жена. Поэтому никогда не надо говорить плохо о нем или ней, кому-нибудь. Ну а если что-то и говорить, то только хорошее. Так вы показываете свою верность.
Измена мужа или жены
Переписка с человеком противоположного пола в Интернете
Если вам кажется, что это всего лишь безобидная поведение, то одумайтесь. Потому что в реальной жизни, такие переписки приводят к чему-то большему. Сначала это просто разговоры на нейтральные темы, потом обязательно появятся интимные, а после и вовсе все перейдет из виртуального мира в реальный. Если не хотите разрушить свой брак, лучше уделите больше внимания любимому человеку.
Носить соблазнительный одежду, чтобы привлечь внимание кого-то (не вашу половинку)
В первую очередь хорошо выглядеть надо для своего любимого человека, чтобы не погасить искру чувств. Но если же вы выбираете наряд, для привлечения внимания кого-то другого, то это тоже считается одним из видов измены.
Личные записки или письма противоположного пола
Пишите письма противоположному полу с пожеланиями или поздравлениями не только от своего имени, но и вашего любимого человека. Так вы избежите недоразумений относительно ваших намерений.