Все достаточно просто: секрет счастливого брака

despravda | 06.10.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-10-05 10:38

Все достаточно просто: секрет счастливого брака
Почему одни пары живут вместе десятилетия, а другие разбегаются, не выдержав и несколько лет?

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Вопрос не простой, но попытки ответить на него.

Одну из них сделали американские ученые.

Они специально изучили отношения тысяч семейных пар, и пришли к удивительному выводу: секрет счастливого брака – в поцелуях и словах «я тебя люблю» не менее 10 раз в неделю.

Остальные секретов перед вами.

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