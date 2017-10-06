Все достаточно просто: секрет счастливого брака
06.10.2017 | Техно | Комментариев нет|
2017-10-05 10:38
Все достаточно просто: секрет счастливого брака
Почему одни пары живут вместе десятилетия, а другие разбегаются, не выдержав и несколько лет?
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Вопрос не простой, но попытки ответить на него.
Одну из них сделали американские ученые.
Они специально изучили отношения тысяч семейных пар, и пришли к удивительному выводу: секрет счастливого брака – в поцелуях и словах «я тебя люблю» не менее 10 раз в неделю.
Остальные секретов перед вами.