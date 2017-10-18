Все, что тебе необходимо знать показатели крови. Сохрани обязательно!
2017-10-17 22:55
Все, что тебе необходимо знать показатели крови. Сохрани обязательно!
Анализ крови — это самый важный и достоверный анализ для определения любых заболеваний нашего организма.
Кровь человека состоит из сотни компонентов и для каждого из них являются предельные показатели. И именно общий анализ крови позволяет увидеть и оценить, в норме они , передает Rus.Media .
Результаты общего анализа крови позволяют врачу увидеть полную картину и сделать определенные выводы.
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Сегодня мы расскажем тебе о самых важных показателях крови и их нормах для здорового человека.
Общие показатели крови
Гемоглобин
Гемоглобин — один из важнейших компонентов эритроцитов (красных кровяных телец), функция которого заключается в транспортировке кислорода и выведение из организма углекислого газа. Пониженный гемоглобин может быть признаком развивающейся анемии, внутренних кровотечений или поражения внутренних органов. Также причиной низкого показателя гемоглобина может служить плохое питание и изнурительные диеты.
А вот повышенный гемоглобин наблюдается при болезнях крови и сердечной недостаточности. Норма гемоглобина — 130-160 г/л для мужчин и 120-140 г/л для женщин.
Эритроциты
Красные кровяные клетки, содержащие гемоглобин. Изменение их количества не всегда свидетельствует о болезнях. Например, повышенное количество встречается у здоровых людей, которые находятся на большой высоте в горах, а пониженное бывает во время менструации у женщин.
Избыток эритроцитов свидетельствует также о болезнях сердца и легких, а недостаток — о анемии или хронических воспалительных процессах.
Нормальные значения: у мужчин — (4,0–5,1) х 10 в 12 степени / л, у женщин — (3,7–4,7) х 10 в 12 степени / л
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
По этому показателю наблюдают течение болезни, ведь обычно он увеличивается на 2-е сутки заболевания и достигает своего пика, когда человек начинает выздоравливать. Повышение показателей говорит об инфекциях и воспалениях, также бывает при травмах или операции, после родов и во время беременности.
Норма для мужчин — 2-10 мм/ч, для женщин — 2-15 мм/ч
Лейкоциты
Белые кровяные тельца — защитники нашего организма от вредных внешних воздействий. Соответственно повышенный уровень лейкоцитов говорит о воспалении или инфекции. Иногда изменение их уровня наблюдается не от болезней, а от стресса или физического напряжения. А вот недостаток лейкоцитов говорит о вирусной инфекции.
Норма может меняться в зависимости от возраста и пола, но в целом нормальным показателем для всех считается (4,0–9,0) х 10 в 9 степени / л.
Лимфоциты
Главные строители нашей иммунной системы. Если их концентрация превышает норму, то чаще всего это свидетельствует об инфекционных заболеваниях, а низкий уровень лимфоцитов говорит о почечной недостаточности или хронических заболеваниях.
Норма содержания в крови взрослого человека — (1,2–3) х 10 в 9 степени / л.
Тромбоциты
Это клетки, которые отвечают за свертывание крови. Если их количество превышает норму, то это может говорить о туберкулезе, колите или циррозе печени. Хотя повышение уровня тромбоцитов бывает после операций, что является нормальной реакцией организма.
Низкое содержание тромбоцитов может быть следствием отравления алкоголем или тяжелыми металлами, а также заболеваний печени и селезенки. Изменения уровня тромбоцитов также способствует целый ряд лекарств.
Нормальное количество — (180-320) х 10 в 9 степени/л.
Глюкоза
Один из важнейших показателей крови, ведь именно повышенное содержание глюкозы в крови — признак такого заболевания, как сахарный диабет. А вот снижение глюкозы может свидетельствовать о плохом питании или гормональных заболеваниях. Кровь на глюкозу рекомендуют сдавать хотя бы раз в два года.
Норма глюкозы — 3,5–6,5 ммоль/литр.
Общий белок
Этот показатель часто снижается после строгих диет, ухудшение работы почек и печени. Норма — 60-80 г/литр.
Билирубин
Общий билирубин — это индикатор работы нашей печени. Повышение этого показателя свидетельствует о развитии гепатита или желчнокаменной болезни. В норме он должен быть не выше 20,5 ммоль/литр.
Как видишь, благодаря общему анализу крови можно узнать практически о всех заболеваниях и нарушениях в организме. Если ты получаешь нормальные результаты анализов, то в организме все в порядке. Но даже если результаты выше или ниже нормы — паниковать не стоит.
Не надо самому ставить себе диагноз и назначают лечение, прежде всего нужно проконсультироваться с врачом, ведь показатели могут зависеть от множества факторов. Береги себя и свое здоровье!