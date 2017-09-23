Все что нужно знать про анальный секс
2017-09-15 17:30
Все что нужно знать про анальный секс
О нем часто думают, мечтают, а еще чаще отказываются от различных мифов, неудачных экспериментов и, конечно же, стереотипов.
Анальный секс — один из самых запретных плодов сексуальной жизни, передает Rus.Media. О нем часто думают, мечтают, а еще чаще отказываются от различных мифов, неудачных экспериментов и, конечно же, стереотипов. Такой тип секса является наиболее распространенной сексуальной фантазией, но количество страшных, капризных и стереотипных фантазий просто отталкивают людей от познания таких странных ощущений. В большинстве случаев неприятные воспоминания и нежелание повторений связано с неопытностью, алкоголем и нетерпением. Именно плохие ассоциации сковывающие ваше тело и заставляют забыть эту пагубную идею. Но когда начинаешь разбираться, почему так все сложилось неудачно, как правило, есть несколько общих черт, которые допускает каждый, кто знакомится с анальным сексом. Это отсутствие общения и связи между партнерами, недостаточное возбуждение, отсутствие смазки и, конечно же, страх боли. Сегодня мы расскажем все, что нужно знать про анальный секс и поговорим о возможных ошибках, которые очень легко избежать и получить то же удовольствие от анального секса.
В первую очередь хотелось бы поговорить о том, насколько анальный секс забитый стереотипами, мифами и страшилками. Девушки боятся бешеного боли, который, несомненно, будет. Ребята боятся конфузов и вообще не по пацански это. Некоторые люди обожают анальный секс, другие отталкивают, третьи никогда не пробовали и не совсем уверены что хотят. Мнений множество, но одного не изменить, те, кто пробовали комфортный и безопасный секс, с удовольствием продолжают его практиковать. Что самое интересное, анальный секс не был настолько популярен как в наше время. Все потому что гомосексуальные пары стали постоянно на слуху. Все дело именно в этом. Пропаганда анального секса привела людей к тому, что они открыли в себе желание попробовать, ну и пошло поехало, многие утверждают, что анальный секс помог познать свое тело и даже сделал оргазмы гораздо ярче, чем они были до анального секса. Почему же так произошло? У мужчин что? Гейские замашки? Раз их так тянет к анальному отверстию? Нет просто в анусе находится огромное скопление нервных окончаний почти такое же, как и в клиторе или головке члена. Следовательно, стимулируя их должным образом вы можете получить не только приятные ощущения, но даже постичь анальный оргазм.
В большинстве случаев анального секса хотят мужчины, обычно от них исходит основная идея, а женщины, боясь боли и вообще тебе что, мало того что есть? Девушки делятся на две группы. Тех, кого надо разрабатывать и тщательно готовить к анальному сексу. И тех в кого можно сразу войти анально используя малое количество даже не смазки, а просто слюны. Первый случай-это именно те, кто боится, кто не хочет пробовать более одного раза, так как это больно, ненужно, неприятно. А второй вариант или уже разработаны, или у них такие мышцы сфинктера. Но обо всем по порядку.
Поговорите о анальный секс, прежде чем его практиковать
Прежде чем начать знакомство с анальным сексом важно обсудить эту тему со своим партнером. Выражая свои потребности, фантазии, страхи и ожидания вы можете подготовиться к любому сексуальному опыту. Вы можете обсудить знаком ли ваш партнер с анальным сексом, какими он обладает знаниями и знает ли он или она как сделать анальный секс комфортным и приятным. Не стоит бросаться в омут с головой. Желательно начинать такие разговоры, находясь далеко друг от друга, это даст гарантию, что ваш разговор не закончится в постели, и все ваши старания диалога будут отложены на потом. Более того, ожидания чего-либо является частью удовольствия, и такие переговоры могут подогреть ваш интерес к тому, что должно произойти. Основная цель таких разговоров убедиться что вы оба чувствуете себя комфортно, расслаблено и конечно же в предвкушении того, что будет с вами происходить.
Не стоит спешить при анальном сексе
Я очень много раз сталкивалась с тем, что мужчины, получив добро на анальный секс сразу же рвутся в бой. Словно им глаза застилает пелена, мозг погружается в транс и все что они чувствуют это стук в висках, и им срочно надо вот немедленно овладеть и почувствовать удовольствие тесноты и плотного обхвата анального секса. Это что? Страх, что больше никогда не перепадет? Или вдруг девушка резко передумает? Когда подготовка к анальному сексу проведена аккуратно, осторожно и правильно, анальный секс может быть очень приятным для обоих партнеров. Без боли, слез и криков мольбы о помощи. Научится безопасно заниматься сексом не так уж и трудно. Главное уделить немного внимания мелким деталям и слушать друг друга, что, кстати, тоже очень важно при любом типе секса. Если вы хотите почувствовать анальный секс больше одного раза, научитесь убирать из головы туман, слушайте друг друга. Для начала, вам нужно придержать лошадей. Представьте, что время остановилось. Есть только вы, ваш партнер и тишина. Вам некуда спешить, вы можете уделить время партнеру, ласки, нежности и прикосновений.
Тщательная подготовка
Анальный секс довольно грязное дело, во всех смыслах, даже в самых непредсказуемых. Поэтому стоит помнить о гигиене и защите. Во время полового акта, будь то пальцы или член, нужно использовать презерватив на половой орган и медицинские перчатки на руки. Я уточняю, чтобы потом не было конфузов и лишних вопросов. Так вот, перед самым анальным сексом есть масса средств, как очистить себя, сходить в туалет, сделать клизму, потом еще раз в туалет, еще пару клизм, после чего использовать мощную струю душа с мылом. Каждый сам решает, каким способом ему очистить свой организм и сделает его внутреннее состояние спокойным. Но, не смотря ни на что, будьте готовы к какашків. От этого никуда не деться, это все-таки анальный секс. Пусть не первый раз, возможно на четвертый, когда вы будете заниматься анальным сексом, но шанс того что вы их увидите есть. Держите под рукой влажные салфетки, чтобы избегать стыда, отвращения и каких-либо других чувств. Это природа анального секса, и вы должны адекватно на это реагировать, все мы люди и у всех порой случаются те или иные неприятности. Если вы очень брезгливы, то я думаю что такой вид грязного секса, вам совсем не подходит. Но сердечно вас заклинаю, если вам важен партнер, нужно его тут же отталкивать и бегом бежать в скафандр для дезинфекции. Это может очень сильно ударить по психике и добавить миллион комплексов.
Возвращаясь к проникновению. Убедитесь, что ваши когти, ногти, заусенцы и другие грубые поверхности, полностью удалены с пальцев рук или ног, чем вы проникать собрались. Любое возможное раздражение может сбить абсолютно любое настроение анального секса. Если вы планируете использовать перчатки, презервативы, различные секс-игрушки во время анального секса, то положите их рядом с собой, чтобы потом не носиться по квартире разыскивая все необходимое находясь в возбужденном состоянии. Убедитесь, что предметы, выбранные для анального секса, для него подходят. Игрушки должны быть безопасны, из качественного материала, хорошо смазаны и без сколов или повреждений. Не забывайте про дезинфекцию и чистоту.
Безопасный анальный секс
Анальный секс может быть очень приятным и крайне травмоопасным с достаточно серьезными последствиями, если не следить за тем, что вы делаете. Стоит понимать строение самого анального отверстия. Это не просто эрогенная зона для проникновения. Это тонкие слизистые оболочки прямой кишки, которые очень легко повредить и заживать они будут очень долго, неприятно и болезненно.
Очень важно, чтобы вы усвоили раз и навсегда одну простую и нужную вещь. Анальный канал и прямая кишка не имеют своей собственной мазали как влагалище, там нечему ее выделять. И слюны вашей точно так же будет недостаточно для смазки и приятного скольжения. Если вам кажется, что внутри и так все мокро, то добавьте еще лубриканта. Вы можете использовать любой лубрикант который вам понравится, но из личного опыта могу сказать что лубрикант на водной основе, очень быстро впитывается, а лубрикант на силиконовой основе хорошо скользит и его хватает на дольше. Никаких вазелинов, кремов, слюны и других смазывающих веществ, даже оливковое масло не подойдет. Вы должны всегда держать масло под рукой и пожалуйста, всегда спрашивайте девушку, комфортно ли ей, не трет, не больно, не щипит, может быть добавить смазки. Если вы оба будете молчать, то вероятность близка к 100% что это ваш единственный анальный секс. Девушки милые, если вам что-то не нравится, нельзя молчать, иначе это может плохо закончиться. Говорите, если вас не устраивает, если парень слишком спешить или слишком глубоко. Боль конечно надо перетерпеть и подождать, но если она слишком не виносима, то лучше остановится и немного отдохнуть или, например, отдаться во власть ласк.
Другая сторона анального секса это бактерии. Многие пары пренебрегают безопасностью во время своей страсти чего делать категорически нельзя. Все что проникало в анальных проход и прикасалась к нему, должны быть тщательно вымыты несколько раз, прежде чем сталкиваться с другими частями тела или органами. В противном случае, вы столкнетесь с неприятными инфекциями. Так, в порно вы видите совсем другую картинку, там все красиво, безопасно и аккуратно. Но это фильм со спецэффектами, а у вас анальный секс в реальной жизни, наверное, живым человеком, поэтому если вы занимались анальным сексом, пусть даже в презервативе, ни в коем случае нельзя совать член во влагалище. Почему девочек учат вытирать попу от влагалища до попы? Это чтобы инфекция и бактерии не попали в эту самую влагалище. Гигиена! Конечно, вы можете попробовать, и вам даже может повезти и последствий никаких не будет, но где гарантии? Зачем рисковать своим здоровьем и самочувствием партнера? Точно так же касается и разрывов. Порой девушки могут кричать о том, что им сухо, больно и натерло, но кто их слушает глупых? Мужчинам лучше знать насколько там все мокро. А потом вы просто получаете разрывы прямой кишки, трещины и ссадины из-за которых анальный секс откладывается до полного заживления. И да, это не просто страшилки, это обычная правда, которую всегда нужно помнить.
Возбуждение. Подготовка к Анальному сексу
Со страшилками вроде как закончили, теперь помним, не спешим, у нас полно времени, поэтому нам нужно максимально возбудить себя и своего партнера. Чем больше страсти, тем успешнее результат вашего задуманного плана. Вы готовы начать путь от начала и до удовольствия? Тогда, пожалуй, давайте шаг за шагом:
— Поговорите с партнером о анальный секс. Анальный секс особенно на первых попытках знакомства очень плохое решение для страстных движений. Поэтому идеально обсудить абсолютно все с вашим партнером до самого действа. Обсудите, как именно вы хотите, в какой позе, будет проникновение, или просто внешняя стимуляция, может быть, вы хотите начать с аналингуса. Обсудите гигиену и безопасность, попробуйте отнестись к данному процессу серьезно без насмешек и притеснений. Такие разговоры идеально подойдут тем, кто еще не совсем знаком с интимной стороной друг друга, кто в отношениях недавно и хочет попробовать такой тип секса. Относительно пар, которые знакомы давно, можно обсудить эту тему, чтобы понимать, как общаться, если что-то пошло совсем не по плану.
— Гигиена. Очень многие люди брезгливы, и нет абсолютно ничего плохого в том, чтобы беспокоиться о гигиене при анальном сексе, хотя многих такие опасения могут обидеть. У каждого в голове столько тараканов, что поведение каждого очень трудно предсказать. Строение анального отверстия расположены таким образом, внутренний сфинктер отделяет прямую кишку от толстой кишки и фекалии обычно не болтаются в прямой кишке. Поэтому если вы не страдаете расстройством желудка, то достаточно будет сходить в туалет за несколько часов до процесса и, конечно же, принять душ. Но каждый сам решает, как именно ему очистить свой организм. Только помните, что частое использование клизмы может навредить, но лучше посоветоваться с врачом на данную тему использование клизм, прежде чем делать все в домашних условиях.
— Подготовьте место для анального секса. Так как при анальном сексе требуется огромное количество масла и смазки, то конечно все это может течь и капать, поэтому лучше всего для таких экспериментов на кровать постелить полотенце, клеенку или любую постельное белье которую просто не жалко, так как некоторые лубриканты слишком жирные и отмыть их крайне сложно. Мало ли какие могут быть ситуации, которые могут испортить ваше любимое покрывало с динозавриками.
— Никаких обезболивающих и заморозок. Очень многие люди делают одну большую ошибку, они решают купить лубрикант, презерватив или крем с анестетиком или замораживающим эффектом. Полагая, что такая вещь облегчит страдания партнера и избавит от лишней боли. Послушайте, вы не у стоматолога, чтобы использовать такие вещи, поэтому я настоятельно не рекомендую использовать такую хрень в сексе. Ну, вот вообще, никогда, ни в каком типе секса. Если же вам примочки с замораживанием позволяют не кончать длительное время, то есть масса других способов не кончать. Ваше тело должно подсказать вам, если пойдет что-то не так. Если вдруг во время анального секса произойдет разрыв и начнется кровотечение вы просто этого не почувствуете и все может закончиться довольно плохо. Анальный секс болезненный только первое время, после чего мышцы привыкают к проникновению, и приходит наслаждение. А если делать все аккуратно и максимально безопасно, то боль будет незначительной. Если же боль продолжается длительное время, то нужно немедленно обратиться к врачу.
Как начать? Начните с внешнего анального массажа!
Даже если девушка возбуждена до предела, даже если она кричит умоляя вас немедленно засадить ей по самые гланды, нельзя так делать. Ведь вы не подкаблучники идти у нее на поводу. Анус и область вокруг ануса невероятно чувствительны. Поэтому прикосновения в этой области могут быть очень приятные и направленный массаж может хорошо расслабить партнера. Начните с внешнего массажа, медленно распределяя смазку вокруг ануса, не проникая внутрь. Позвольте партнеру привыкнуть к такому воздействию и подготовиться к проникновению. Более того, медленный и нежный массаж поможет расслабиться и отключить свой страх. Уделите больше времени прелюдиям, и тогда вас двоих ничего не будет сковывать, вы должны оба прийти к осознанию анального проникновения. Я заметила одну интересную вещь, если во время массажа пальцами девушку отвлекать другой рукой поглаживая ее за грудь, живот или лаская клитор, так ей приятнее и проще справится с анальной болью.
После того как вы оба будете готовы к проникновению, лучше всего начинать с мизинца и проникать очень медленно и осторожно. Девушке лучше всего комментировать свои ощущения и опасения. Вы должны полностью контролировать ситуацию. Не обязательно проникать сразу же. Вы можете растянуть такие ласки, на длительное время постепенно привыкая и растягивая мышцы. Все зависит исключительно от ваших желаний и экспериментов. Если вы продолжаете то обратите внимание на то, насколько напряженный сфинктер. Девушка должна расслабиться и полностью доверится вам. Когда сфинктер расслабится, попытайтесь подвигать пальцем вперед-назад, затем из стороны в сторону, не сгибая палец. Вам нужно немного потянуть сфинктер, чтобы мышцы растянулись. Девушка может помогать, подмахивая а просто выдыхая, на моменте когда палец входит в нее. Более того, существует очень много дыхательных упражнений, которые способны помочь телу расслабиться. Как только появится боль, ваше тело тут же напряжется и продолжать будет просто невозможно. Поэтому дышим ровно, расслабим тело.
Когда же вы оба будете готовы к большему, то можно попробовать использовать два или более пальцев. Главное чтобы девушка контролировала себя. Если ей больно и некомфортно значит или недостаточно смазки или вы слишком торопитесь. После того как вы перешли на проникновения в два пальца, попробуйте использовать движение «иди сюда» находясь внутри анального отверстия по направлению к передней части вашего партнера. Такое движение поможет стимулировать точку G и добавит ярких ощущений.
Анальне проникновения
Когда дело доходит до анального проникновения, особенно первый раз, позвольте того в кого проникают контролировать процесс и управлять вами. Анус слишком чувствительное место, что даже крошечные движения могут ощущаться интенсивно и очень быстрые движения могут быть очень болезненными. На первое проникновение я бы советовала использовать игрушку, которая будет больше двух пальцев и менее члена в половину. Такое разнообразие позволит постепенно привыкать. Перед тем как вводить в анальное отверстие членом, убедитесь, что партнер возбужден и расслаблен, а член обильно смазан лубрикантом. И только так у вас получится получить истинное наслаждение от всех проделанных шагов.
Позы для анального секса
Есть пара идеальных поз для анального секса, в которых сочетается удобство, комфорт и безболезненное проникновение, но каждый сам решает, что подходит именно ему. Классическая миссионерская поза хорошо работает в этом плане для многих. Эта поза так же оставляет руки свободными для других интересных вещей. Я подчеркну, что свободные руки могут быть крайне важны для общей стимуляции, петиннга, ласк и других факторов, которые могут отвлечь от возможного болезненного проникновения. Так же в такой позе можно подложить под бедра пару подушек, что сделает проникновение несколько удобнее благодаря углу вхождения.
Для некоторых людей анальне проникновения в позе рака будет гораздо естественней, чем любая другая поза для такого секса. Есть, какое-то доказательство, что именно такая позиция позволяет телу открыться. Но будьте внимательны, в такой позе член может легко проскользнуть внутрь и оказаться гораздо глубже, чем предполагалось. Поэтому вы должны контролировать сами глубину вхождения. Возможно, для кого-то идеальным вариантом может стать поза наездницы, таким образом, девушка сама будет контролировать скорость и глубину вхождения, опираясь на свои ощущения и желания. Кстати, необязательно двигаться быстро, как при вагинальном сексе для получения более острых ощущений. Из-за того что анальная область сверхчувствительная, вам не нужны жесткие толчки чтобы почувствовать интенсивные ощущения.
Что происходит после анального секса?
Стоит понимать, что после анального секса вам лучше не стоит нежиться в постели, наслаждаясь успешным опытом. Вам нужно как можно скорее избавиться от ужасных вездесущих бактерий и того, что осталось в вашем заднем проходе, я сейчас о смазке и возможной сперме говорю. Поэтому использовать влажные салфетки или принять горячий и уютный душ будет идеальным решением для вас двоих, где вы сможете отдохнуть и возможно даже продолжить эротические приключения.
Конечно, все хорошо, когда это заканчивается без проблем. Поэтому после анального секса, девушкам нужно понаблюдать за своим анальным проходом, как сжимается, нет дискомфорта, боли или покалываний. Если же боль или дискомфорт не проходит, то, конечно же, обратиться к врачу. Если же все прошло хорошо, то можно поговорить с партнером о том, что бы вы хотели попробовать еще, возможно улучшить или добавить, чтобы сделать в следующий раз.
Если мне не понравился анальный секс?
Ничего страшного в этом нет, анальный секс не для всех и не надо никогда к нему обязывать и заставлять. Никогда не позволяйте никому делать, что-то против вашей воли и вашего удовольствия. Есть очень много разных интимных вещей, которые могут сделать вас счастливым и заставить чувствовать себя хорошо, получая удовольствие и огромное количество оргазмов. Ведь в сексе так много интересного, что можно исследовать.