Времени практически не осталось, все произойдет за считанные дни

despravda | 21.09.2017 | Техно, Украинские новости | Комментариев нет

2017-09-21 13:54

Времени практически не осталось, все произойдет за считанные дни
Американский футуролог назвал точную дату “конца света” .

Уже на этой неделе Землю настигнет апокалипсис.

Об этом сообщает американский ученый-футуролог Дэвид Мид, передает “Rus.Media”.

Согласно информации, данный прогноз основан на библейских пророчествах и надписях на стенах египетских пирамид. По словам Мида, конец света наступит через несколько дней, а именно, 23 сентября 2017 года.

Отмечается, что новость о грядущем судный день вызвала небывалый ажиотаж в американском обществе. Некоторые букмекерские конторы даже открыли прием ставок на то, будет ли апокалипсис в действительности. Так, например, одна из таких компаний под названием Paddy Power предложила своим клиентам поставить на то, что Земли не станет в 2017 году с коэффициентом 101,0, в 2018 – 501,0.

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