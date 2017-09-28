Времена в английском языке для чайников

despravda | 28.09.2017 | Техно | Комментариев нет

2017-01-15 13:27

Времена в английском языке для чайников
Каждому, кто изучал или изучает английский, знакома сложность восприятия, понимания и осознания нелегкой системы времен английского глагола.

Об этом передает UkrMedia.

Всем нам, что говорит на украинском языке, известно и привычно, что существуют 3 времена . И какое же удивление вызывает информация о том, сколько времен в английском языке. Ведь английская грамматика может похвастаться аж 12 временными формами глагола!

Чтобы упростить эту нелегкую задачу изучения «коварных времен», поделитесь с друзьями полезной графической схеме. Ее будет полезно иметь под рукой всем тем, кто хочет быстро усвоить и научиться использовать тот или иной время в конкретной ситуации.

Времена в английском языке для чайников

Заглядывай в схему тогда, когда тебе нужно определить, какое время правильнее использовать в ситуации, будь то разговорная речь или написание текста. Больше практики, усилий, и вскоре схема тебе не понадобится.

Не жалей времени. Потратив всего полчаса в день, ты быстро и эффективно овладеешь всеми грамматическими нюансами.

Вот несколько практических советов, которые помогут быстрее усвоить теоретический материал!

  • Изучать язык нужно последовательно. Начни с теории: попробуй прочитать и вникнуть во все, что касается определенного времени и обстоятельств его использования. И не забывай чередовать теорию и практику!
  • Склады несколько простых предложений, используя каждую из временных конструкций, как это указано в схеме. Сначала запиши, а потом произнеси каждое предложение вслух.Понять все за один вечер не получится, конечно. Но всего через пару недель выполнения этого нехитрого упражнения ты почувствуешь, насколько легче и приятнее стало изучать английский. Ведь во времена ты уже ориентируешься!
  • Для каждого из отрезков времени попробуй составить по одному предложению из личного опыта. Таким образом ты задієш свою ассоциативную память. А это очень полезно.
  • Если тебе трудно дается изучение времен одним махом, попробуй чередовать упражнения с того или иного времени с интервалом в несколько дней. Пиши и произноси все свои предложения в одном определенном времени.Время усвоено? Приступай к следующему! И так до тех пор, пока не появится уверенность в том, что ты чувствуешь ситуацию, в которой уместно использовать это время.

    • РАСШИФРОВКА СХЕМЫ

  • I had worked — Past Perfect — К тому моменту я поработал.
  • I will have worked — Future Perfect — К тому моменту я уже точно поработаю.
  • I will be working — Future Continuous — В это время я буду работать.
  • I will have been working — Future Perfect Continuous — В тот момент я все еще буду работать.
  • I have been working — Present Perfect Continuous — Я все еще работаю.
  • I had been working — Past Perfect Continuous — В тот момент я все еще работал.
  • I have worked — Present Perfect — Я уже поработал.
  • I am working — Present Continuous — Я сейчас работаю.
  • I am working — Present Continuous — В это время я планирую работать (Present Continuous используется для описания своих планов и намерений).
  • I was working — Past Continuous — В то время я работал.
  • I will work — Future Simple — Я буду работать.
  • I worked — Past Simple — Я работал.
  • I work — Present Simple — Я работаю.

    • Последние три времени — это просто утверждение. Я работал, работаю и буду работать. Другие времена обычно требуют дополнительных разъяснений.

    Надеемся, эта таблица времен английского языка для чайников превратит тебя в настоящего виртуоза!

    И главное, не ленись уделять достаточно много часов практике. Ведь только она позволит почувствовать английский язык и довести до автоматизма навыки употребления видо-временных форм глаголов.

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