2017-01-15 13:27
Времена в английском языке для чайников
Каждому, кто изучал или изучает английский, знакома сложность восприятия, понимания и осознания нелегкой системы времен английского глагола.
Об этом передает UkrMedia.
Всем нам, что говорит на украинском языке, известно и привычно, что существуют 3 времена . И какое же удивление вызывает информация о том, сколько времен в английском языке. Ведь английская грамматика может похвастаться аж 12 временными формами глагола!
Чтобы упростить эту нелегкую задачу изучения «коварных времен», поделитесь с друзьями полезной графической схеме. Ее будет полезно иметь под рукой всем тем, кто хочет быстро усвоить и научиться использовать тот или иной время в конкретной ситуации.
Времена в английском языке для чайников
Заглядывай в схему тогда, когда тебе нужно определить, какое время правильнее использовать в ситуации, будь то разговорная речь или написание текста. Больше практики, усилий, и вскоре схема тебе не понадобится.
Не жалей времени. Потратив всего полчаса в день, ты быстро и эффективно овладеешь всеми грамматическими нюансами.
Вот несколько практических советов, которые помогут быстрее усвоить теоретический материал!
Изучать язык нужно последовательно. Начни с теории: попробуй прочитать и вникнуть во все, что касается определенного времени и обстоятельств его использования. И не забывай чередовать теорию и практику!
Склады несколько простых предложений, используя каждую из временных конструкций, как это указано в схеме. Сначала запиши, а потом произнеси каждое предложение вслух.Понять все за один вечер не получится, конечно. Но всего через пару недель выполнения этого нехитрого упражнения ты почувствуешь, насколько легче и приятнее стало изучать английский. Ведь во времена ты уже ориентируешься!
Для каждого из отрезков времени попробуй составить по одному предложению из личного опыта. Таким образом ты задієш свою ассоциативную память. А это очень полезно.
Если тебе трудно дается изучение времен одним махом, попробуй чередовать упражнения с того или иного времени с интервалом в несколько дней. Пиши и произноси все свои предложения в одном определенном времени.Время усвоено? Приступай к следующему! И так до тех пор, пока не появится уверенность в том, что ты чувствуешь ситуацию, в которой уместно использовать это время.
РАСШИФРОВКА СХЕМЫ
I had worked — Past Perfect — К тому моменту я поработал.
I will have worked — Future Perfect — К тому моменту я уже точно поработаю.
I will be working — Future Continuous — В это время я буду работать.
I will have been working — Future Perfect Continuous — В тот момент я все еще буду работать.
I have been working — Present Perfect Continuous — Я все еще работаю.
I had been working — Past Perfect Continuous — В тот момент я все еще работал.
I have worked — Present Perfect — Я уже поработал.
I am working — Present Continuous — Я сейчас работаю.
I am working — Present Continuous — В это время я планирую работать (Present Continuous используется для описания своих планов и намерений).
I was working — Past Continuous — В то время я работал.
I will work — Future Simple — Я буду работать.
I worked — Past Simple — Я работал.
I work — Present Simple — Я работаю.
Последние три времени — это просто утверждение. Я работал, работаю и буду работать. Другие времена обычно требуют дополнительных разъяснений.
Надеемся, эта таблица времен английского языка для чайников превратит тебя в настоящего виртуоза!
И главное, не ленись уделять достаточно много часов практике. Ведь только она позволит почувствовать английский язык и довести до автоматизма навыки употребления видо-временных форм глаголов.