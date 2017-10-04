Вредные привычки, которые приближают старость!
2017-10-04 14:19
Вредные привычки, которые приближают старость!
Старение организма, к сожалению, природный и неотвратимый процесс, но далеко не все в преклонном возрасте выглядят и чувствуют себя одинаково
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Старение организма, к сожалению, природный и неотвратимый процесс, но далеко не все в преклонном возрасте выглядят и чувствуют себя одинаково, передает Rus.Media. Это напрямую зависит от образа жизни человека, его пищевого режима, двигательной активности и наличия вредных привычек.
То, что в молодости кажется невинными шалостями, после сорока лет может вылиться в серьезные проблемы, напрямую влияющие на качество жизни и способны отправить человека в больницу. Давайте рассмотрим наиболее опасные вредные привычки и навсегда искореним их из нашей жизни.
Курение
Пристрастие к табакокурению уже давно превратилось в катастрофу мирового масштаба, эпидемии, охватившей буквально все слои населения. Ежегодно от этой пагубной привычки и болезней, с ним связанных, умирает семь миллионов человек. Доказано, что курение является прямым катализатором онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, вызывает серьезные проблемы с легкими и желудочно-кишечным трактом, ослабляет иммунитет.
Особенно негативно курение влияет на здоровье и внешность женщины. Вредные химические соединения, содержащиеся в табачном дыме, приводят к ускоренному разрушению коллагена в коже и избавляют клетки кислорода. Отсюда землистый цвет лица, рыхлость кожных покровов, преждевременные морщины, дряблость и обвислість.
Привычка курить и щуриться от дыма приводит к возникновению глубоких морщин, не говоря уже о желтизну зубов и отвратительный запах из рта. Поэтому, пока не поздно, избавьтесь от этой пагубной страсти, которая каждый день отнимает у вас красоту и здоровье!
Алкоголь
Алкоголизм – еще один бич современного общества. К сожалению, в нашей стране эта проблема приобрела масштабы национальной катастрофы. Количество людей, что пьют из года в год растет, соответственно, идет вверх и график смертности от последствий этой пагубной зависимости.
Каждый глоток спиртного наносит калечащий удар по сердечно-сосудистой системе, разрушает печень, почки и желудочно-кишечный тракт, убивает клетки мозга. Длительное употребление алкоголя вызывает деградацию личности, снижение умственной и физической активности, приводит к апатии и хронической депрессии. Бесконтрольное пьянство влияет на генетический код ДНК, что не может не отразиться на будущих детях.
Особой ??вред наносит алкоголь женскому организму, вызывая устойчивую зависимость, от которой невероятно сложно избавиться. Постоянное употребление спиртного вызывает характерные отеки и опухлость лица, связанные с плохой работой почек и обезвоживанием организма. Кроме этого, пьяная женщина часто рискует попасть в опасную для ее жизни и здоровья ситуации, в которой она не сможет адекватно отреагировать на происходящее.
Категорический отказ от алкоголя вовсе не обязателен (исключая лишь запрет по медицинским показаниям). Достаточно лишь ограничить его употребление, изредка позволяя себе небольшие дозы качественного спиртного.
Наркотики
Страшная опасность наркотиков таится в скорости их разрушительного действия на человеческий организм. От момента «я только попробую» до «где взять дозу» проходит рекордно короткое время. За короткий промежуток человек попадает в смертельную зависимость от химических веществ, которые уничтожают его психику и калечат организм. Наркотики вторгаются в обмен веществ, и без них привычный процесс жизнедеятельности становится невозможным. Поэтому так сложно избавиться от этой пагубной привычки, которая в 70% случаев приводит к трагическим последствиям. Как правило, эти люди не может самостоятельно вернуться к нормальной жизни, нужна профессиональная помощь врачей и длительная реабилитация.
Гиподинамия
Недостаток движения и физической активности – еще один бич современного общества, что ведет к преждевременному старению. Технический прогресс привел к тому, что люди стали меньше двигаться, машины заменили физический труд, на смену которому пришло пассивное времяпрепровождение у компьютера в окружении тарелок с вредной едой. Это грозит не только атрофией мышц и чрезмерным ожирением, но и целым букетом хронических заболеваний.
Через отсутствие полноценных физических нагрузок страдает сердечно-сосудистая система, замедляется обмен веществ, нарушаются функции дыхания и опорно-двигательного аппарата, искривляется позвоночник, что приводит к сутулости и даже сколиоза. Недостаток движения и пребывания на свежем воздухе снижает иммунитет и приводит к кислородному голоданию, которое грозит снижением умственной активности и риском возникновения психических расстройств (бессонница, вялость, сонливость, повышенная утомляемость, потеря памяти, повышенная раздражительность).
Бесконтрольное пребывание на солнце
Большинство людей, особенно женщин, в погоне за красивым бронзовым загаром забывают о разрушительном воздействии прямых солнечных лучей. Ультрафиолет, который способствует выработке так необходимого человеческому организму витамина Д, может быть настоящим убийцей для кожи.
Чрезмерное пребывание на солнце без использования специальных защитных средств приводит к преждевременному старению и обезвоживанию кожных покровов, появление пигментации и даже онкологических заболеваний. От прямых солнечных лучей страдают волосы и глаза, поэтому не стоит забывать про головной убор и солнцезащитные очки. Научитесь правильно подбирать защитный крем по типу кожи и не забывайте брать его с собой на пляж.
Недостаток сна
Даже одна-единственная бессонная ночь может оставить отпечаток на лице в виде темных кругов или уродливых мешков под глазами. Что уж тут говорить о постоянное недосыпание! В идеале человеку необходимо 8 часов полноценного ночного отдыха, чтобы полностью восстановить все функции организма. Лучшее время для отхода ко сну – с 21 до 22 двух часов вечера. Именно в этот период происходит обновление клеток и запускаются основные обменные процессы.
Важно позаботиться об удобном матрасе, натуральное постельное белье и правильную подушку, проветрить комнату перед сном и принять удобную позу (в идеале научиться спать на спине), и тогда каждое утро будет по-настоящему добрым и бодрым.
Малое потребление воды
Чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой и упругой, необходимо в течение дня пить как можно больше воды. Возьмите за правило начинать свой день со стакана чистой воды натощак. Недостаток жидкости приводит к преждевременному старению и зашлакованности организма, образованию избыточного жира, ухудшение работы желудочно-кишечного тракта и сбои в артериальном давлении.