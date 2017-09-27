Вред от лишнего веса признаны хуже, чем от курения
Ученые Техасского университета пришли к выводу, что проблемы с весом имеют нечто общее с никотиновой зависимостью. Сотрудник университета Марк Бенд, занимающийся проблемами здорового образа жизни, отметил, что ожирение, как и зависимость от сигарет, может значительно сократить жизнь человека.
Он отметил, что сигареты вызывают рак легких, в то время как наличие лишнего веса плохо сказывается на работе сердца и может стать причиной преждевременной смерти.
Однако в массовости проблемы не в сравнение — если курильщиков в США лишь менее 15% от всего взрослого населения страны, то ожирением в той или иной форме страдает каждый третий человек.
Марк Бенд отмечает, что причиной является окружающий мир, который изменился под влиянием техногенного прогресса, в котором мы часто много сидим и очень мало двигаемся, пишет nastroenie.com.ua.