Врагов грянет “Гром”: как создают украинские ракетные комплексы
2017-04-30 08:28
Врагов грянет “Гром”: как создают украинские ракетные комплексы
Новая ракетное оружие начнет поступать в войска в ближайшие полтора-два года.
В Украине сообщили о создании нового оперативно-тактического комплекса “Гром”, способного поражать цели на дальности до 450 км. Изделие разрабатывается специалистами конструкторского бюро “Южное”. Кроме этого, в нашей стране проводятся испытания ракетного комплекса “Ольха”, который является глубокой модернизацией старой советской реактивной системы залпового огня “Смерч”. По мнению экспертов, новая ракетное оружие начнет поступать в войска в ближайшие полтора-два года, передает Rus.Media.
ПРЕЕМНИК “САПСАНА”. О разработке в Украине нового оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) “Гром” сообщил генеральный конструктор днепровского КБ “Южное” Александр Дегтярев. По его словам, на предприятии идет разработка как минимум семи проектов для нужд Вооруженных сил, и ОТРК “Гром” – только один из них. “Сейчас этот комплекс находится на стадии окончательной доводки ракеты”, – уточнил Дегтярев. По информации разработчиков, дальность полета этой ракеты составит от 250 до 450 км.
Если эти параметры будут достигнуты, то ОТРК “Гром” сможет стрелять в четыре раза дальше старого советского ракетного комплекса “Точка-У”, который есть сейчас на вооружении украинской армии. Радиус поражения “Точки” составляет примерно 120 км. Однако главная проблема не в относительно малой дальности, а в том, что “Точка-У” поступила на вооружение в далеком 1975 году и сейчас уже устарела. Более дальнобойных средств поражения в распоряжении сухопутных войск ВСУ в настоящее время не существует. Кстати, Российская Федерация приняла на вооружение новые ОТРК “Искандер-М”, способные поражать цели в радиусе от 280 км (основное вооружение) до максимальных 500 км (правда, не указывается, с каким типом головной части достигается такая дальность).
О создании собственного ОТРК в Украине заговорили еще в 2006 году. В 2007 году КБ “Южное” стало главным разработчиком отечественного оперативно-тактического ракетного комплекса “Сапсан”. Как сообщил тогдашний министр обороны Анатолий Гриценко, новое изделие должно “объединить свойства систем залпового огня, тактических и оперативно-тактических комплексов”, а также заменить старые советские ракетные комплексы, доставшиеся Украине. Предположительно, “Сапсан” должен был поражать цели в радиусе до 280 км.
Указывались различные сроки завершения работ по созданию “Сапсана” – сначала 2012-й, а затем 2015-ый год. Однако в 2013-м Украина вообще отказалась от этого проекта. Как объяснил тогдашний министр обороны, россиянин, Павел Лебедев (руководил военным ведомством с 28 декабря 2012-го по 27 февраля 2014-го года) за все время работы “разработчик потратил 200 млн гривен, но не издал ни опытного образца, ни конструкторской документации”.
Когда в 2014 году началась война, Павел Лебедев сбежал в Россию и был объявлен в розыск, а в Украине снова заговорили о создании современного неядерного “ракетного щита”. В ноябре 2016 года стало известно, что госпредприятие “Павлоградский химзавод” вместе с КБ “Южное” разработали новый ОТРК “Гром”. По словам гендиректора ПХЗ Леонида Шімана, “Гром” является преемником потерянного “Сапсана”. Работа началась почти сразу же после закрытия проекта “Сапсан”, причем госфинансирование на новую разработку не поступало. По словам Шімана, привлекались кредитные ресурсы”, кроме того, изделием заинтересовался иностранный заказчик, на средства которого осуществляется проектирование опытных образцов.
“ГРОМ-2”. Этим иностранным заказчиком оказалась Саудовская Аравия, которая выделила около $ 40 млн на создание ОТРК “Гром-2”. Судя по макету, пусковая установка будет заряжаться двумя ракетами и размещаться на п’ятиосній колесной машине, которая будет изготавливаться в Днепре. Разработчики решили сделать машину универсальной – комплекс сможет стрелять как баллистическими, так и крылатыми ракетами, а также поражать воздушные цели. Минимальная дальность поражения ОТРК “Гром-2” составит 50 км, а максимальная (в экспортном варианте) – до 280 км. Если же комплекс будет использоваться для нужд украинской армии, то дальность может быть увеличена и до 350 км.
Максимальный радиус поражения “Гром-2” может достигать и 500 км.
По словам директора информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергея Згурца, “Гром-2” является “усеченной” версией “Грома”. “По заявлениям разработчиков, тактико-технические характеристики могут наращиваться. Например, в полете ракета сможет осуществлять специальные противоракетные маневры, чтобы ее не сбили средства ПВО противника, а также отходить от постановщиков помех. Комплекс сможет делать и много других вещей, которые иностранному заказчику не предлагаются”, – пояснил Сергей Згурец.
По данным КБ “Южное”, изготовление ОТРК “Гром” началось в августе 2016 года. Первые практические стрельбы из “Грома-2” планировалось провести до конца 2016 года, однако информация о проведении подобных испытаний пока не появлялась.
Пока только макет. ОТРК “Гром” сможет поражать цели на дальности до 450 км
“ОЛЬХА”. Зато достаточно много поступает информации об испытания другого украинского ракетного комплекса “Ольха”. Он сконструирован таким образом, что одноименная корректована ракета, созданная при участии киевского КБ “Луч”, запускается с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) “Смерч”. Это наиболее мощная, 300-мм советская РСЗО, принятая на вооружение в 1987 году.
Создание и доведение “Ольхи” проводятся под контролем секретаря СНБО Александра Турчинова. Как уже сообщала “Сегодня”, первое испытание этой системы состоялось 22 марта 2016 года. Второе испытание состоялось 26 августа 2016 года, во время которого было произведено 14 пусков ракет. Все они были признаны успешными.
“Эта ракета может попасть в цель размером с волейбольную площадку, выжечь все на площади, которая измеряется футбольными полями”, – рассказал по результатам тех испытаний помощник министра обороны Юрий Бирюков. А после третьих испытаний, состоявшихся 17 ноября 2016 года, Бирюков назвал “Ольху” “жуткой оружием, которое может стрелять на десятки километров и попадать в круг диаметром в 50 метров”.
По мнению Бирюкова, созданная на украинских предприятиях ракета “Ольха” сможет восполнить нехватку боеприпасов для “Смерчей”, которые “уничтожались много лет”. А, по словам Сергея Згурца, появление в войсках “Ольхи” поможет решить проблему старения “Точки-У” как минимум с точки зрения дальности действия. Ведь новый комплекс сможет поражать цели в радиусе от 120 км.
КОГДА ЖДАТЬ. Эксперт по вопросам ВПК Максим Глущенко отмечает, что в сфере создания высокоточного оружия украинская промышленность достигла наибольшего прогресса, а при условии нормального финансирования новая ракетное оружие может появиться в войсках через полтора-два года. “Такого класса оружие – это хороший сдерживающий фактор для любой агрессии. Поэтому именно на нее сделана ставка в новой военной доктрине, а под проекты есть необходимое финансирование”, – отметил Максим Глущенко, имея в виду “Ольху”. О таких же сроках говорит и Сергей Згурец.
А вот прогнозы по тому же “Грома” пока менее оптимистичны. В лучшем случае, этот комплекс может появиться в распоряжении ВСУ не ранее 2020 года.