Враг не прекращает обстрелы Авдеевки, появилась информация о погибших и раненого журналиста
2017-02-02 23:19
Враг не прекращает обстрелы Авдеевки, появилась информация о погибших и раненого журналиста
В соцсетях также пишут о погибшего работника ГСЧС и жительницу города.
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Под ударом врага в Авдеевке оказалась общеобразовательная школа №2. Об этом сообщил в своем Facebook руководитель военно-гражданской администрации области Павел Жебривский, отмечают Патриоты Украины .
По его информации, возле здания СОШ №2 нашли раненую женщину. Ее госпитализировали, однако вскоре она умерла. “Это уже вторая погибшая человек в Авдеевке за последний час”, – констатировал руководитель региона. Также, по его словам, ранение в лицо получил иностранный фотожурналист.
В результате массированного обстрела Авдеевки со стороны боевиков погиб гражданский сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Горбань. Кроме того, погибла мирная женщина, местная жительница. Об этом не своей странице в Facebook пишет советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает Rus.Media.
Также тяжело ранили подполковника ГСЧС Дмитрия Тритєйкіна, который круглосуточно работал в лагере оказание помощи жителям Авдеевки. По словам Шкиряка, сейчас он находится на операционном столе.