Врачи рассказали, как без анализов узнать о наличие инфекций, передающихся половым путем
Специалисты составили перечень симптомов, которыми сопровождается развитие инфекций, которые передаются половым путем. Речь идет о появлении болей при мочеиспускании, ощущение жжения и зуда в области половых органов, болоей внизу живота, неприятных ощущений во время секса. У женщин еще появляются необычные выделения из влагалища с неприятным запахом или нехарактерным цветом.
При том медики сказали, мол, у каждого пятого инфицированного болезнь приобретает хроническую форму, что осложняет лечение. Кроме того, подобные инфекции имеют свойство “затухать” и “возвращаться” с новой силой.
Если недолечили или вообще не лечить инфекцию, у женщин это приведет к развитию дисбактериоза влагалища, воспаление ее стенок и слизистой оболочки матки, появления спаек и непроходимости маточных труб. Как следствие – невозможность зачатня, угроза выкидыша, завмерання беременности, опасность преждевременных родов. У мужчин это
приводит к нарушению эрекции, снижение чувствительности во время секса, простатит, бесплодие, пишет zdorovia.com.ua.