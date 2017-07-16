Врачи предупредили: в салонах общественного транспорта можно подцепить тяжелую болезнь
А вы знали, что в транспорте, можно заболеть на желтуху или …чесотку?! С детства нас учат: с немытыми руками за стол не садись. Но мы нередко игнорируем это правило. И расплачиваемся за это собственным здоровьем.
В списке таких недугов на первом месте — вирусный гепатит С (желтуха) и болезни, спровоцированные ротавирусной и энтеровирусной инфекциями, — говорит врач-эпидемиолог Елена Левицкая. — По сравнению с другими возбудителями, они очень
устойчивыми во внешней среде, некоторые из них на предметах сохраняют активность до месяца”.
Подхватить такую инфекцию — дело секунды, стоит коснуться ручки двери, крышки унитаза (инфекция попадает туда из выделений или загрязненных рук больных или вирусоносителей), подержаться за поручень в общественном транспорте или, что часто делают дети, взять в руки чужую игрушку. Далее вирус только и ждет, чтобы попасть
к рта и желудочно-кишечного тракта человека, то есть момента, когда мы будем кушать немытыми руками, касаться лица, губ.
С грязных рук в организм легко попадают и вирус гриппа, и агрессивные бактерии, как возбудители брюшного тифа, дизентерии и другие. Через немытые руки можно заразиться и чесоткой.
Поэтому руки следует мыть каждый раз после посещения туалета, поездки в общественном транспорте, каждый раз перед приготовлением и потреблением пищи. Когда нет возможности помыть руки, хотя бы протирайте их влажными салфетками, особенно это касается детей. Об этом пишет poradnykzhinky.com.