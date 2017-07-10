Врачи предупредили о наибольшую угрозу июля – сначала синеют губы
Уже с середины июля в продаже появляются арбузы, пишет zdorov-info.com.ua. Некоторые производители и поставщики обрабатывают эти плоды нитратами для быстрого и раннего созревания, а еще для обеспечения хорошего внешнего вида. Тогда как есть методы проверки наличия в этих ягодах нитратов:
– Внимательно осмотрите м’якіть: она не должна иметь фиолетовый оттенок, ее волокна не должны быть желтыми.
– Разотрите немного мякоти в воде – если жидкость станет розовой, есть арбуз нельзя, потому что есть нитраты. Вода может стать мутной, но не цветной.
– Обратить внимание на срез арбуза: он должен быть с крупинками, а не гладкий или глянцевый.
А еще имейте в виду, нитраты преимущественно находятся в кожице, поэтому чтобы защитить себя, стоит ее срезать. Также нельзя есть м’якіть арбуза около корки.
И главное, помните: самыми полезными являются сезонные овощи, фрукты и ягоды. Поэтому лучше подождать, пусть созреют, а при появлении симптомов отравления нитратами, следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
Нитриты приводят к кислородному голоданию тканей, нарушению транспортировки кислорода кровью, угнетение активности ферментных систем. При том человек может почувствовать симптомы острого отравления, первыми из которых является посинение губ, слизистых оболочек, ногтей, лица. О поражения желудочно-кишечного тракта свидетельствует тошнота, рвота, диарея, усиленное слюноотделение, боль в животе. На нарушения в работе нервной системы указывает общая слабость, сильная головная боль, сонливость, нарушение координации.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым