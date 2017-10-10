Врачи пояснили, почему в рационе пожилых людей обязательно должен быть гранат
2017-10-10 12:46
Врачи пояснили, почему в рационе пожилых людей обязательно должен быть гранат
Оказывается, гранат является суперфудом, который способен выступить в качестве профилактического средства против множества заболеваний.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Медики рекомендуют пожилым людям ежедневно есть гранатовые зерна или выпивать 50 мл сока, потому что это очень полезно, передает Rus.Media. Такие же рекомендации врачи дают детям и взрослым людям, правда, для детей доза гранатового сока составляет 25-30 мл в день.
Какими веществами богат гранат?
В одном гранате содержится огромное количество витаминов – А, группы В, С, Е, Р, минералов, таких как: железо, йод, кальций, калий, кремний, магний, марганец, натрий, фосфор. Странно, что в гранатах есть аминокислоты, которые можно найти только в мясе, получается, что из-за этого вещества в составе гранат становится мега-полезным для вегетарианцев и тех, кто просто не ест мясо.
Есть в гранатах и глюкоза и фруктоза, но в небольшом количестве, поэтому сочные гранатовые зерна могут есть диабетики и люди, имеющие избыточную массу тела и стремятся похудеть.
Чем полезен гранат пожилым и молодым людям?
Омолаживает организм человека. Гранаты обогащены антиоксидантами, которые заботятся о здоровье и молодости каждой клеточки внутри организма.
Улучшает состав крови и ускоряет кровообращение. В гранатовом соке и зернах содержится много железа, необходимого для нормального уровня гемоглобина в крови, тем самым предупреждает развитие анемии.
Очищает сосуды. Благодаря воздействию веществ из граната снижается уровень плохого холестерина в сосудах и не допускает образования холестериновых бляшек, что для пожилого человека очень важно, ведь так предупреждается атеросклероз и другие старческие заболевания.
Помогает похудеть. Гранат низкокалорийный, но в то же время питательный продукт, улучшает пищеварение, а это уже залог стремительного освобождения от лишних кг
Эффективно борется с простудными и вирусными заболеваниями. Гранат является природным антисептиком и антибактериальным препаратом, поэтому вирусы, попавшие в кровь человеку, не имеют шансов на выживание. Плюс ко всему, гранатовый сок может помочь сбить температуру тела без всяких лекарств.
Успокаивает нервы и устраняет бессонницу. Врачи советуют налегать на гранатовые зернышки тем, кто постоянно находится под воздействием стресса и плохо спит по ночам.