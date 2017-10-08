Врачи обнаружили простой и действенный средство против гриппа
Специалисты из Университета Ноттингема (Великобритания) провели исследование, которое установило, что хорошее настроение-один из главных факторов для успешного выздоровления.
В ходе эксперимента ученые обнаружили весьма интересный факт: между вакцинацией в первые сутки заболевания гриппом и хорошим настроением есть прямая связь. Чем лучше настроение у больного в момент приема препарата, то лучше работает его иммунная система, а это, в свою очередь, означает, что выздоровление будет проще и быстрее.
Ученые провели анализы в первый день вакцинации, а также на четвертый и шестнадцатый неделю после болезни. Было обнаружено, что люди с хорошим настроением в момент введения вакцины имели более сильный иммунитет, их организм быстрее и эффективнее усвоил лекарства и они быстрее справились с гриппом, сообщает aspekty.net.
По словам ученых, эта информация очень важна для тех, кто заболел гриппом, а также для будущих исследований по профилактике этого заболевания.