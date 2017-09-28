Врачи назвали убийственные для сердца продукты
2017-09-28 06:51
Врачи назвали убийственные для сердца продукты
Практически весь представленный ими список состоит из готовых и переработанных продуктов питания, которые содержат много искусственных жиров и вкусовых добавок.
Кардиологи из Мюнхена сообщили о продуктах, употребление которых способно сильно навредить состоянию сердечно-сосудистой системы, передает Rus.Media.
Их исследование показало, что здоровью миокарда вредят абсолютно все продукты, в которых присутствуют маргарин и модифицированные жиры. Сами ученые выделили торты с кремом, сдобное печенье – от их употребления нужно отказываться как можно чаще.
Кроме того, опасным для сердца продуктов они отнесли сырокопченую и копченую колбасу, шипучие вина и шампанское, пиво, а также черную и красную икру. Относительно пива кардиологи уточнили: если мужчины ценят состоянием сердца, им не нужно выпивать более 0,5 литра в день, для женщин этот порог еще ниже – 0,33 литра.