Врачи назвали вкусное средство от глухоты
2017-09-21 21:22
Врачи назвали вкусное средство от глухоты
В сыре присутствует незаменимая аминокислота метионин.
Вряд ли можно найти другой продукт, который был бы одновременно чрезвычайно вкусным, питательным и весьма полезным организму, передает Rus.Media. Огромная польза сыра была подмечена еще нашими далекими предками, которые, едва научившись разводить коров и коз, довольно быстро освоили науку изготовления сыра и в дальнейшем усовершенствовали ее.
Как сыр влияет на слух человека, выяснили американские ученые. Они проводили ряд исследований и выяснили, что этот вкусный и питательный продукт можно использовать в качестве эффективного средства против глухоты.
В результате проведенного исследования, специалисты обнаружили в сыре незаменимую аминокислоту метионин. Именно это органическое соединение положительно влияет на слух человека, поскольку защищает нервные окончания от повреждений.
Ученые рекомендуют использовать сыр в качестве профилактического и мощного средства против глухоты. В штаб-квартире Министерства обороны США – Пентагоне заинтересовались материалами исследования экспертов. Военные требуют предоставить им всю необходимую информацию об этом. Ведомство хочет защитить своих солдат от проблем со слухом, которые возникают у них из-за взрывов.
Кроме положительного воздействия на человека при глухоте, аминокислота метионин, содержащийся в твороге, способствует снижению уровня холестерина в крови. Ее также используют для нормализации функции печени, лишая жизненно важный орган от лишних жировых отложений.