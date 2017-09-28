Врачи назвали самый полезный продукт для здоровья сердца
2017-08-30 21:31
Врачи назвали самый полезный продукт для здоровья сердца
Также эта специя улучшает способность к обучению.
Корица нейтрализует негативные последствия диеты с высоким содержанием жиров.
Об этом свидетельствуют результаты исследований, озвученных на конференции Американской ассоциации сердца, болезни сердца, передает Rus.Media.
Ученые провели исследование на крысах. Подопытные животные на протяжении 12 недель питались жирными продуктами. Некоторым грызунам давали добавки с корицей, а другим – нет. Исследования обнаружили, чтокорица замедляла процесс накопления жира и снижала риск развития болезней сердца.
Крысы, которые употребляли добавки с корицей, весили меньше и имели меньше жира на животе. Кроме того, уровни сахара, инсулина и жиров в крови у них были ниже, чем у тех, кто не получал добавки с корицей. Также в организме этих животных оказалось больше антиоксидантов и противовоспалительных молекул.
Согласно данным предыдущих исследований, корица улучшает способность к обучению. Еще она защищает мозг от деменции и болезни Паркинсона. Кроме того, исследователи из Университета Аризоны выяснили, что коричный альдегид (соединение, придающие корице специфический аромат и вкус) может справиться с колоректальным раком.