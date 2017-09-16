Врачи наполегиво советуют мужчинам стать родителями до 35 лет
Ученые назвали основную опасность позднего отцовства
Позднее отцовство может стать причиной снижения фертильности потомства. К соответствующему выводу пришли ученые из международной научной группы на основании проведенных исследований и анализа имеющихся статистических данных.
В ходе изучения информации о более чем 1,4 миллиона человек из Канады, Германии и Швеции, которые жили в XVII-XIX веках, а также после 1932 года, стало известно о том, что люди, родителям которых на момент их рождения было 35 и более лет, намного реже имели собственное потомство, чем респонденты рожденные родителями указанного возраста, пишет gogetnews.info.
Помимо прочего, ученые принимали во внимание возраст матерей и загрязнения окружающей среды, также влияющих на фертильность. Однако авторы исследования считают, что виной всему в данном случае мутации, которые происходят в сперме с возрастом. Данные преобразования передаются с генами и в итоге приводят к тому, что дети более старших родителей становятся бесплодными.
Ряд исследователей представляют и другое объяснение такой зависимости — проблема имеет психологический характер. Более зрелые родители, как правило, менее привязаны к детям, что в дальнейшем формирует соответствующее отношение к потомству у последних и часто даже нежелание иметь наследников.