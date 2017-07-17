Врачи категорически высказались против втирания кока-колы в кожу ради загара
Чтобы получить идеальный загар, все больше людей втирают себе в кожу кока-колу. Однако косметологи подчеркивают, что такая практика чрезвычайно опасна для здоровья.
Существует теория о том, что кока-кола является идеальной для загара, а кое-кто даже считает, что сам цвет этого напитка позволяет изменить оттенок кожи на более желаемый. Однако эта практика не находит поддержки со стороны профессиональных дерматологов. Эксперты из Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке заявили, что воздействие на кожу с помощью кока-колы и других газированных напитков с целью получения идеального загара является очень опасным. Хотя некоторым людям кажется, что газировка ускоряет получение загара, в реальности она подвергает кожу значительно большему риску повреждений от ультрафиолетовой радиации, пишет medikforum.
Дело в том, что газированные напитки очень кислотные. Они могут увеличивать степень проникновения ультрафиолетовых лучей. В результате, вероятность ожогов растет, а вместе с ней увеличивается и риск развития смертельно опасного рака кожи. Вот почему любители солнечных ванн должны пользоваться исключительно солнцезащитными кремами, которые обеспечивают достаточную защиту от опасных лучей.
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