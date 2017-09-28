Врач посоветовал прикладывать пластырь с чесноком – так быстро бородавки еще не исчезали!
2017-09-28 22:04
Врач посоветовал прикладывать пластырь с чесноком – так быстро бородавки еще не исчезали!
Чеснок уже давно завоевал звание домашнего целителя,
Чеснок уже давно завоевал звание домашнего целителя, передает Rus.Media.
И не зря, ведь он содержит 400 активных компонентов, которые помогают бороться со многими недугами. Это богатый источник витаминов, минералов, пищевых волокон, аминокислот, эфирных масел и растительных жиров.
Народные целители советуют использовать чеснок не только для борьбы с простудами и инфекциями, но и с бородавками и грибком. Редакция «Так Просто!» расскажет тебе, как легко избавиться от дефекта на коже, вызванного одной из разновидностей папилломавируса человека.
Средство от бородавок
Вирус папилломы человека распространен повсеместно, и никто от него не застрахован. Среди заболеваний кожи, которые он вызывает, три распространены особенно широко: простые, подошвенные и плоские бородавки. Чаще всего их относят к косметическим дефектам, особенно женщины. Но для того, чтобы бородавки не появлялись снова на том же месте, их нужно лечить, а не просто убирать средствами кратковременного действия.
Итак, чтобы избавиться от бородавок в домашних условиях, тебе понадобятся чеснок и лейкопластырь. Нарежь, а лучше натри или раздави зубчик чеснока. Помести его на пластырь и закрепите на месте с бородавкой. Меняй этот компресс, как только почувствуешь, что он начинает подсыхать.
Регулярно меняй повязку в течение двух недель, пока не получишь желаемые результаты. Пластырь будет чудесным образом воздействовать на место поражения, и никаких признаков бородавок в конце концов не останется. Единственный недостаток данного средства — запах, но результат того стоит.
Учти, что это средство подходит для избавления от бородавок, которые находятся на кожном покрове. Если они поселились на слизистой или на гениталиях, то пластырь с чесноком применять не стоит. Лучше не откладывайте визит к врачу.