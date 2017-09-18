Впервые за всю историю украинской медицины санитарный вертолет с пациентом сел на крышу Института сердца
Об этом на своей официальной странице в Фейсбук сообщил руководитель Института Борис Тодуров. Для того, чтобы спасти 8-летнюю девочку, объединилось большое количество людей и организаций. Маленькая пациентка из Мариуполя на момент прибытия находилась в коме.
“За 10 лет мы впервые получили возможность принять вертолет на крышу. Жаль, что столько времени уже потеряно, мы могли бы спасти сотни жизней благодаря этому вертолетной площадке, — говорит Борис Тодуров. — Экстренный случай дал возможность открыть санавіаційну службе в Украине”.
По словам врача, маленькую пациентку они осматривали несколько дней назад в Мариуполе. Тогда она была совершенно не транспортабельна. За два дня девочку стабилизировали, и только тогда появилась возможность доставить ее в Киев.
“Очень большое количество людей задіявна в спасении этого ребенка, — говорит Борис Тодуров. — Так и должно быть в цивилизованной стране. Никто не должен считать, сколько денег это стоит, какая техника должна быть задействована. Просто есть человеческая жизнь, и его надо спасти”. Врач выразил надежду, что теперь это будет происходить на постоянной основе.
Видео приземление вертолета можно посмотреть здесь.
https://www.facebook.com/btodurov/?fref=ts