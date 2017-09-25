Впервые за два месяца выросла популярность Макрона
2017-09-24 16:43
Впервые за два месяца выросла популярность Макрона
Сейчас 45% французов одобряют действия главы государства.
Социологи из группы Ifop утверждают, что рейтинг популярности президента Франции Эммануэля Макрона прекратил летнее падение впервые за два месяца и показал тенденцию к росту, передает Rus.Media.
Популярность Макрона колеблется в широком диапазоне. Еще месяц назад его рейтинг буквально упал на 24 пункта. Политические эксперты объясняют такие колебания метаниями самого президента Франции. Чаще всего в одном его выступлении загадочным образом переплетаются диаметрально противоположные утверждения.
Например, в августе, высказываюсь по поводу реформирования структуры Европейского союза, Макрон сначала заявил, что каждое государство должно суверенно определять свой политический путь, а буквально через фразу прозвучал призыв укреплять верховенство Брюсселя. Даже простой обыватель может уловить явный диссонанс в следующих тезисах. Тем более, что большинство французов хочет жить по французским традициям, а не по общим лекалам Брюсселя.