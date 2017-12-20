Впервые за 12 лет ставки на победу Владимира Кличко ниже, чем на его соперника

magictr | 20.12.2017 | Спорт | Комментариев нет

Старший брат боксера Виталий об интриге и дискуссию вокруг боя с Джошуа.

Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка нижче, ніж на його суперника

Бывший боксер, а ныне мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о том, что происходит в Лондоне перед спортивной “схваткой” боксеров Владимира Кличко и Энтони Джошуа.

“К бою два дня. Володя бодрый и решительный. Такой интриги и дискуссий среди болельщиков, которые я слышу в Лондоне, еще не было!” – заявил глава Киевской КГГА, передает Rus.Media.

Он отметил, что “впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника”.

“Тем интереснее будет поединок”, – считает экс-боксер, а ныне мэр.

Вперше за 12 років ставки на перемогу Володимира Кличка нижче, ніж на його суперника

Отметим, что Владимиру Кличко 29 апреля предстоит встретиться на ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Букмекеры не на стороне украинца.

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