Впервые за 12 лет ставки на победу Владимира Кличко ниже, чем на его соперника
20.12.2017 | Спорт | Комментариев нет|
Старший брат боксера Виталий об интриге и дискуссию вокруг боя с Джошуа.
Бывший боксер, а ныне мэр украинской столицы Виталий Кличко рассказал о том, что происходит в Лондоне перед спортивной “схваткой” боксеров Владимира Кличко и Энтони Джошуа.
“К бою два дня. Володя бодрый и решительный. Такой интриги и дискуссий среди болельщиков, которые я слышу в Лондоне, еще не было!” – заявил глава Киевской КГГА, передает Rus.Media.
Он отметил, что “впервые за 12 лет ставки на победу брата ниже, чем на его соперника”.
“Тем интереснее будет поединок”, – считает экс-боксер, а ныне мэр.
Отметим, что Владимиру Кличко 29 апреля предстоит встретиться на ринге с чемпионом мира по версии IBF Энтони Джошуа. Букмекеры не на стороне украинца.