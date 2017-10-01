Впервые после развода Джоли снялась для модного журнала
01.10.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-30 21:48
Впервые после развода Джоли снялась для модного журнала
Анджелина Джоли давно не появлялась на обложках модных глянцев.
После развода с Брэдом Питтом, актриса и вовсе старается не афишировать свою личную жизнь, передает Rus.Media.
Но на днях 42-летняя Джоли неожиданно согласилась на фотосессию в журнале “People”.
На страницах издания актриса предстала в двух разных образах. Сначала она позирует в белой майке с открытой спиной. В такой одежде можно рассмотреть татуировки Джоли. Позы — артистические, на голове обычный хвост, перемотанный обычной черной резинкой.
Во втором способе Джоли уже более строгая, в черном костюме: пиджак, брюки и шелковый топ.