Вознесение Господне 2017: традиции, приметы и обряды
Вознесение Господне в 2017 году православные верующие будут отмечать в четверг, 25 мая.
В этот праздник христиане празднуют вознесения Иисуса, который воскрес из мертвых и потом вознесся на небеса.
Библейские истории рассказывают, что после смерти Иисус Христос в течение 40 дней общался со своими учениками, наставляя их на путь истинный и благословляя. Затем он поднялся на небеса, но пообещав вернуться на Землю.
В этот день верующие посещают храмы, где священнослужители проводят церковные богослужения в белой одежде.
Традиционно в этот день запрещается работать по дому и лучше посвятить весь день другим делам.
Священники призывают на Вознесение хранить внутри себя душевный покой и мир, провести день в кругу родных и близких людей, без ссор и разногласий. Также не стоит никого вспоминать недобрым словом.
На Вознесение Господне готовили специальные блины, которые назывались «Божья окутка» или «внучка». Также на стол подавали лепешки с начинкой из сыра, край у которого специально загибались в виде ступенек, так называемые рогушки или преснушки.
Вознесение Господне – это праздник Неба, открытия человеку Неба как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и такими, что одной землей живут.
Традиционно люди на Вознесение Господне ходили в гости к родным и знакомым, что называлось «ходить на распутье». Приходя в чужой дом с собой приносили «хлебные лесенки» из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами.
Кроме того, на Вознесение Господне нельзя произносить фразу «Христос Воскресе», поскольку в Вознесения из храмов выносят Плащаницу. Но при этом люди обращались к Богу с молитвами и просьбой об исполнении желания.
А еще в прежние времена категорически запрещалось плевать или выбрасывать мусор на улицу. Верующие говорили, что так можно задеть Христа, приходит в дома под видом нищего.
Древние славяне считали, что Вознесения означает окончательный переход от весны к лету. После этого дня ожидали только потепление и наступление летней жары. При этом дождь был плохой приметой. Ливень на Вознесение означает, что лето будет дождливым и холодным.
Также по обычаю молодые люди вечером жгли костры, вокруг которых водили хороводы. Также проводились обряды и читались заговоры, которые способствовали хорошему урожаю.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым