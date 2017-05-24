Вознесение Господне 2017: что нельзя делать
Вознесение Господне отмечается на 40-й день после Пасхи. В 2017 году праздник приходится на 25 мая.
В этот день дух Иисуса Христа вознесся на небеса, где и соединился с Богом.
Согласно евангельскому преданию, на сороковой день после Воскресения Христос в последний раз явился апостолам, пообещав им скорое ниспослание на землю Святого Духа. Затем Спаситель вывел своих учеников из Иерусалима на Елеонскую гору, благословил их, поднимаясь в небо, и скрылся за облаками.
В народе Вознесения традиционно связывают с урожаем, поскольку оно приходится на конец весны – начало лета, период смены сезонов в сельском хозяйстве.
Обряды и традиции на Вознесение
В этот день принято поминать умерших родителей. Для этого жарились блины или готовились яйца. Приготовив небольшие подарки, вы можете сходить на кладбище.
В 40 дней между Пасхой и Вознесением особенно почитали нищих и больных людей. Им раздавали милостыню. Также запрещалось бросать мусор и плевать на улицу, потому что “можно попасть в Христа, приходит в дома под видом нищих”.
На Вознесение пекли особые блины, которые называли “Божья окутка”, “внучки”, “Христовы лапотках”. В некоторых регионах хозяйки угощали лепешками с творожной начинкой, края которых загибались в виде ступенек.
Был обычай ходить в гости к родным и знакомым. Это в старину называлось “ходить на перепутье”. Гости дарили хозяевам лесенки, испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами.
А еще в этот день Господь слышит все просьбы, поэтому стоит молиться особенно ревностно, прося то, что жизненно необходимо.
Что нельзя делать на Вознесение
Большим грехом считается работа в этот день. Лучше посвятите его общению с родными и близкими.
Не стоит проводить любые обряды, которые можно найти в сети.
Приметы на Вознесение
Если курица снесла в этот день яйцо, его нужно подвесить под кровлей жилья. Оно будет защищать жильцов дома от несчастий.
Если на Вознесение хорошая погода, то она продержится до дня Святого Михаила (21 ноября).
Дождливый день предвещал неурожай. Если же дождь пойдет в течение трех дней после Вознесения, то убытки будут поменьше. Но богатого урожая все равно не стоит ждать.
Роса в этот день считалась целебной, а лечебные свойства трав усиливались и сохранялись до наступления Ивана Купала (7 июля). Поэтому рекомендуется утром умыться росой. Девушкам это поможет сохранить красоту и молодость, а пожилым людям – подарит силы.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым