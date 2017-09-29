Возможности Бюджетного регламента для граждан и депутатов Парафіївської ОТГ
Представители общественности и местной власти Парафіївської общины ознакомились с преимуществами принятие Бюджетного регламента на информационной встрече, которая прошла в Парафиевке Ичнянского района Черниговской области.
Как влиять на бюджет общины и почему граждане не участвуют в бюджетном процессе? Ответы на эти вопросы обсуждались с представителями Парафіївської общины во время мероприятия. В Украине нет законов, которые запрещают общине участвовать в формировании бюджета. Правда, граждане об этом не знают. Если община и их представители – депутаты не приобщаются к бюджетной дела, то этим занимаются те, кому это выгодно и кто осознает ее важность.
Одним из инструментов, который позволяет гражданам принимать участие в бюджетном процессе – это Бюджетный регламент. Этот документ определяет правила поведения участников бюджетного процесса – депутатов местного совета, поселкового головы, руководителей бюджетных учреждений, других лиц, которые могут быть приглашены для участия в работе по обсуждению, составлению, утверждению и исполнению бюджета.
Эксперт проекта Александр Подгорный рассказал, что главная задача Бюджетного регламента — детализировать и конкретизировать общие нормы закона, адаптируя их к потребностям и особенностей населенного пункта или/и региона в целом. В нем четко прописано стадии бюджетного процесса, содержание работ, исполнители, сроки исполнения, а также привлечение общественности и обеспечения прозрачности во время подготовки и выполнения городского бюджета.
Обсуждая возможности принятия Бюджетного регламента, участники подчеркнули, что чем больше общественность будет привлечена к бюджетным процессам, тем лучше будут решаться местные вопросы.