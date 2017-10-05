“Возьми меня в свой плен” Олег Винник смутил дерзкой фото в Instagram
2017-10-05 19:46
“Возьми меня в свой плен” Олег Винник смутил дерзкой фото в Instagram
Певец появился в необычном для себя образе.
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Без преувеличения, главный секс-символ украинского шоу-бизнеса, человек, на которого нельзя смотреть без восхищения, певец и композитор Олег Винник уже привык к повышенному вниманию публики к своей особе, передает Rus.Media. Музыкант “взял в плен” сердца миллионов женщин всей страны и с каждым днем число его поклонниц только растет.
Олег ведет несколько социальных сетей, регулярно радуя многочисленных подписчиков новостями о себе и красивыми фотографиями. На днях звездный тренер проекта “Х-фактор” выложил в своем Інстаграмі яркий снимок со съемок нового клипа “Как жить без тебя”.
Поклонники засыпали харизматичного артиста комплиментами.
Новый клип обещает быть очень стильным. Олег появится перед зрителями в новом для всех брутальном рок-образе. И стоит отметить, такой стиль очень подходит к мужественного лица певца. Ждем на премьеру.