Возле Трускавца открыты новые источники Нафтуси
2017-09-21 15:15
Возле Трускавца открыты новые источники Нафтуси
ТРУСКОВЕЦ – чистая экологическая зона. Щедрый разнообразием природных богатств, курорт является одной из древнейших здравниц Европы.
Но, как и у каждого города, у него своя, неповторимая история, которая тесно связана с оздоровлением миллионов человек, передает Rus.Media.
И в 20-30 годах прошлого века ТРУСКОВЕЦ приобретает славу одного из ведущих курортов Европы. Своими лечебными возможностями он не уступает таким известным курортам, как Виши, Беден – Баден, Карловы Вары.
В ТРУСКАВЦЕ уже в это время отдыхают послы и президенты иностранных государств.
Сегодняшний ТРУСКОВЕЦ – это большой курортный город, где одновременно могут лечиться и отдыхать до 15000 человек, а за год сюда приезжает почти 200 тысяч пациентов из Украины, ближнего и дальнего зарубежья.
Сейчас, используя свое географическое положение (ТРУСКОВЕЦ всего в 85 км от границы с Евросоюзом) сюда приезжают лечиться граждане Польши, Германии, Италии и др.
Из дальнего зарубежья: Австралия, США, Израиль и др
Популярность курорта ТРУСКОВЕЦ принесла минеральная вода «Нафтуся», в сочетании с такими природными факторами, как свежий горный воздух и живописный карпатский пейзаж.
Но, мало кто знает, что в непосредственной близости возле курорта ТРУСКОВЕЦ находится другой город Сходница.
В Сходнице, относительно недавно начато использование собственных минеральных вод типа «Нафтуся», «Боржоми», «Содовая», «Железная». Минеральные источники Сходницы занимают территорию в 8 квадратных километров.
Воды сходницкой “Нафтуси” применяются при различных заболеваниях почек, хроническом гепатите, холецистите, желчно-каменных болезнях.
Сходницкие минеральные воды пригодны для лечения целого ряда урологических болезней и заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Уникальные сходницкие минеральные воды не имеют аналогов в Европе.
В Сходнице единственный в Украине (и не только в Украине) источник, минеральная вода которого повышает в крови содержание гемоглобина, лечит заболевания крови, здесь есть и источник, вода которого помогает при лечении сахарного диабета.
Это преимущественно воды типа «Нафтуся», но с повышенным содержанием микроэлементов меди, цинка, йода, фтора, брома, кобальта, серебра, марганца и других.
Есть здесь и источники с водами типа «Боржоми», содовой, железистой; целебные грязи типа «Мацеста».
Слабо минерализованные воды имеют иммуномодулирующее действие, способствуют выведению радионуклидов, тяжелых металлов.
В Сходницком регионе еще не изучено свыше 40 источников, большая часть которых находятся на территории национального парка «Сколевские Бескиды».
Особо следует отметить, что источники горного поселка Сходница находятся достаточно близко (около 30 минут езды) от КУРОРТА ТРУСКОВЕЦ.
Наибольшие удобства гостей Трусковца предоставляет Гостинично – курортный комплекс “Карпаты”, в котором блестяще организованная инфраструктура для проживания и лечения отдыхающих.
Приезжая в ТРУСКОВЕЦ на лечение можно с комфортом отдыхать и одновременно употреблять свежую лечебную воду из горных источников Сходницы.