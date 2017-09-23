Возле школы № 3 появился сигнал для водителей (Фото)
По ул. Гетмана Полуботка возле школы № 3 появилась дорожная разметка в виде предупреждающего знака. Он будет сигналом для водителей – впереди пешеходный переход.
Об этом сообщает управление ЖКХ Черниговского горсовета на своей странице в Facebook.
На соседней полосе движения тоже нанесут аналогичный знак.
Для безопасности движения в первую очередь детей на пешеходном переходе возле школы № 3 города Чернигов также нанесли «зебру». Эта дорожная разметка нарисована краской, она временная.
Решение нанести именно временную дорожную «зебру» объясняется тем, что, как мы информировали ранее, по вул. Гетмана Полуботка между школой и парком Хмельницкого вскоре начнутся работы по установлению повышенного пешеходного перехода. Он будет на одном уровне с тротуаром. Сейчас ожидается поступление необходимых комплектующих.
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