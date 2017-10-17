Возле офиса партии “5.10” появилась новая золотая корова

despravda | 17.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет

2017-10-17 12:18

Возле офиса партии “5.10” появилась новая золотая корова
У офиса партии 5.10, рядом с разбитой активистами скульптурой коровы установили почти такую же золотую.

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Возле офиса партии “5.10”, которую возглавляет Геннадий Балашов, рядом с разбитой активистами скульптурой коровы установили новую корову золотого цвета, передает Rus.Media.

“Мы восстанавливаем корову в течение двух недель. Священную корову. Как символ перемен”, – говорит Балашов, добавив, что новая корова так и будет стоять у старой, разбитой.

 

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