Возле офиса партии “5.10” появилась новая золотая корова
17.10.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-10-17 12:18
Возле офиса партии “5.10” появилась новая золотая корова
У офиса партии 5.10, рядом с разбитой активистами скульптурой коровы установили почти такую же золотую.
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Возле офиса партии “5.10”, которую возглавляет Геннадий Балашов, рядом с разбитой активистами скульптурой коровы установили новую корову золотого цвета, передает Rus.Media.
“Мы восстанавливаем корову в течение двух недель. Священную корову. Как символ перемен”, – говорит Балашов, добавив, что новая корова так и будет стоять у старой, разбитой.