Возле дома по Любецкой обнаружили гранату
14.07.2017 | Новости | Комментариев нет|
Вчера, 13 июля, около 7 часов вечера возле дома по ул. Любецкой было обнаружено гранату.
Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.
Пиротехники идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.
Группой пиротехнических работ АРЧ АРЗ СП В ДСНС Украины в Черниговской области в 20 час. 32 мин. граната была уничтожена.
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