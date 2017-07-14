Возле дома по Любецкой обнаружили гранату

magictr | 14.07.2017 | Новости | Комментариев нет

Вчера, 13 июля, около 7 часов вечера возле дома по ул. Любецкой было обнаружено гранату.

Об этом ЧЕline сообщили в ГСЧС Украины в Черниговской области.

Пиротехники идентифицировали находку как ручную гранату Ф-1 времен Второй мировой войны.

Группой пиротехнических работ АРЧ АРЗ СП В ДСНС Украины в Черниговской области в 20 час. 32 мин. граната была уничтожена.

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