ВОЗ: оральный секс может привести к появлению суперинфекции
Оральный секс усиливает опасность заражения гонореей, а отказ от презервативов помогает этой инфекции распространяться
Такое заявление обнародовала Всемирная организация здравоохранения. Речь идет о гонорею, которую становится все труднее лечить, а в некоторых случаях — невозможно. А все из-за того, что эта инфекция, которая передается половым путем, быстро развивает устойчивость к антибиотикам, а новых препаратов для лечения практически нет.
Всемирная организация здравоохранения проанализировала данные 77 стран, в которых распространена устойчивость гонореи к антибиотикам, сообщает ВВС. По словам доктора Теодоры Е с ВОЗ, в Японии, Франции и Испании зафиксировали три случая, когда инфекция была вполне неизлечимой.
“Гонорея — очень умная инфекция. Каждый раз, когда вы винаходите новый класс антибиотиков для лечения гонореи, она вырабатывает к ним устойчивость”, — говорит она.
Каждый год эту инфекцию подхватывают около 78 миллионов человек, и она может приводить к бесплодию. Гонорея может инфицировать половые органы, прямую кишку, а также горло — и именно это больше всего беспокоит медиков. Ведь использование антибиотиков могут привести к тому, что бактерии в задней части горла, в том числе и связанные с гонореей, развивают устойчивость.
“Когда вы применяете антибиотики для лечения инфекций, таких как ангина, это влияет на бактерии рода Neisseria в горле, и они развивают устойчивость”, — отмечает Теодора Ви. А распространение бактерий гонореи в эту среду через оральный секс может привести к супергонореї. Да и снижение использования презервативов способствует распространению инфекции.
Поэтому всемирная организация здравоохранения призвала страны следить за распространением устойчивой к антибиотикам гонореи и инвестировать в новые лекарства.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым