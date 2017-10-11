Вот сколько на самом деле ты должна весить! Может, не худеть надо, а наоборот?
2017-10-11 14:50
Вот сколько на самом деле ты должна весить! Может, не худеть надо, а наоборот?
Когда женщины начинают щебетать о идеальные параметры, тут же задаешься вопросом: а какая она, собственно, идеальный вес?
Ведь если послушать ответы, то мысли путаются в узел. Для кого-то приемлемы только модельные параметры, а для кого-то идеально, если в любимые брюки помещаешься без усилий.
Однако следует понимать, что идеальный вес — это вес не всегда здоровая. И если на мгновение закрыть глаза на общепринятые стандарты красоты, становится ясно, что идеальный вес для женщины — ее естественная.
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Мы расскажем любимым читательницам, какая норма веса для женщин при определенном росте считается здоровым. Может, не зря все диеты бесполезны?
Соотношение роста и веса у женщин
Природа, наделяя человека определенными физическими данными, руководствуется не общепринятыми стандартами и эталонами красоты. Каждый человек — индивидуальность. Возможно, не без умысла мы такие разные? Но так уж устроено женское мышление, и кажется невозможным найти девушку, которая считала бы свой рост и вес идеальными.
Здоровый вес — это вес, при котором организм чувствует себя комфортно. Переступив эту тонкую грань, ты получишь в подарок букет из множества заболеваний: здесь и гормональный дисбаланс, и проблемы с суставами, и даже сахарный диабет.
Многочисленные исследования показывают, что сегодня среднестатистическая женщина весит на 6 кг больше, чем ее ровесница 22 года назад. Да и понятие о идеальный вес слегка изменилось: теперь заветная цифра на 5 кг больше.
Так как же отыскать идеальный баланс? Ведь те люди, которые считают все стандарты красоты навязанные СМИ, берут свой лишний вес с гордостью. А другие, наоборот, в погоне за идеальной фигурой стремятся достичь невозможного. Словом, и те и другие изрядно вредят своему здоровью.
Таблица, составленная опытными врачами, поможет рационально оценить вес и ее последующее влияние на здоровье. К сожалению, рост дарованное нам природой, но вот вес — вещь податливая. Главное, если ты чувствуешь себя здоровым, — плюй на все навязанные эталоны. Ты прекрасна!
За предвзятым отношением к своему телу часто кроется стыд и страх не вписаться в общепринятые стандарты. Развивай здоровое отношение к себе, почувствуй себя красивой и желанной, ведь это — первый шаг на пути к счастью. Будь здорова!