Вот почему ты никогда не увидишь Кейт Миддлтон с ярким маникюром
2017-10-11 18:35
Вот почему ты никогда не увидишь Кейт Миддлтон с ярким маникюром
Королевский секрет раскрыт!
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Признаюсь, когда я впервые увидела возлюбленную принца Уильяма, она не вызвала у меня никаких эмоций, передает Rus.Media. Вполне стандартная внешность, ничем особо не отличается от вида других девушек ее возраста.
Только на свадебной церемонии я впервые присмотрелась к нему хорошенько. Худенькая Кейт совсем не выглядела такой за счет округлого лица, а ее сияющую улыбку было заметно издалека.
Еще тогда я задумалась над тем, сможет ли Миддлтон покорить сердца британцев, как это некогда сделала принцесса Диана?
Похоже, Кейт это удалось. С каждым годом она становилась все популярнее и популярнее, а для некоторых и вовсе стала настоящим примером для подражания.
После свадьбы дизайнеры со всего мира сразу же бросились обсуждать стиль герцогини Кембриджской. Но вопреки всем ожиданиям недоброжелателей, к ее образу не возникало вопросов.
Всегда красивая и элегантная Кейт — настоящий образец стиля для девушек по всему миру. Обладательницы спортивной фигуры всегда выбирают максимально женственные наряды.
Ты никогда не увидишь ее с небрежной прической или в ненадлежащей запада одежде. Но замечал ли ты когда-нибудь, что Кейт не наносит яркий маникюр?
Строгие правила королевского двора не позволяет женщине носить накладные и наращенные ногти. Никакого тебе любимого цветного лака!
Даже когда Кейт пришлось разуться перед входом в Национальный музей Ганди, на нее сразу же обрушилась критика из-за отсутствия педикюра. А журналистам не мешало бы узнать для начала, что такие правила королевского этикета.
Кстати говоря, если Кейт того пожелает, она вполне может воспользоваться нюдовим лаком. А в день бракосочетания на ее ногтях красовался нейтральный оттенок лака популярного английского бренда, который наносили королеве в течение 28 лет.
Такое жизнь королевской особы — ни шага влево, ни шага вправо. Кроме строгих правил этикета британского двора, надо помнить, что за тобой следят еще и сотни журналистов, желая поймать какой-то неудобный кадр.
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