Вот почему часто снятся сны сексуального характера…!
2017-10-05 16:14
Вот почему часто снятся сны сексуального характера…!
Многие стесняются признаться даже самим себе, что посреди ночи испытали яркий оргазм без полового контакта.
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Многие стесняются признаться даже самим себе, что посреди ночи испытали яркий оргазм без полового контакта. Ох, как сладки бывают эти моменты… Но что же побуждает наш организм на возникновение яркой вспышки без какой-либо стимуляции эрогенных зон? Давай разберемся вместе…
Эротический сон
Чаще всего такой оргазм является следствием эротического сна. Яркая сексуальная картинка побуждает увеличение притока крови к гениталиям. Как результат мы получаем эрекцию или оргазм.
Также возможна обратная ситуация, когда увеличение притока крови к половым органам провоцирует появление эротических мечтаний во сне. О точной причине возникновения оргазма можно лишь догадываться по собственным ощущениям.
Странно, но на возникновение ночного оргазма может повлиять также вне сна. Сон на животе может спровоцировать более интенсивные эмоциональные сны. Это обосновано более тесным контактом половых органов с кроватью и постельным бельем.
Женщины испытывают оргазм во сне гораздо чаще мужчин
Это происходит не только в момент полового созревания… Многие барышни, которые длительное время воздерживались от половых контактов, испытывают ночные оргазмы довольно часто.
Согласно исследованию, проведенному в 1986 году, целых 37 % женщин регулярно получали удовольствие во сне. И это была лишь небольшая выборка из студенческой молодежи.
У мужчин во сне может быть неоднократная эрекция
Так, так, ночью ребята могут испытывать половое возбуждение неоднократно. Эрекция при этом бывает, как полноценной, так и частичной. Но не всегда подобное явление заканчивается оргазмом. К сожалению, причиной эрекции становится банальный прилив крови к мужскому достоинству и ее отток.
Оргазм во сне перед менструацией
Чаще всего слабый пол испытывает ночные оргазмы в период начала менструации и непосредственно в критические дни. В это время наблюдается повышение уровня половых гормонов, и, как следствие, женщина легко возбуждается.
Оргазмы посреди ночи могут испытать и женщины бальзаковского возраста. Организм слабого пола требует сексуальной активности, в то время как либидо партнера со временем угасает. В этом возрасте дамы чаще всего испытывают половую неудовлетворенность, которая заполняется во сне.
Некоторые напрасно считают ночные оргазмы аморальным и греховным явлением. Хочется успокоить таких людей, медики считают этот феномен нормой. Действительно, во времена средневековья за такое могли и публично казнить. На Востоке мужчин из-за ночных поллюций отправляли на длительное лечение. Но это все осталось в прошлом…
На сегодняшний день медицина сделала большой шаг вперед в области изучения сексологии. И человеку, который испытывает ночные оргазмы можно только позавидовать. Ведь он наслаждается жизнью не только днем, но и ночью!