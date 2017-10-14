Вот почему женщинам обязательно надо выпивать 1,5 литра воды ежедневно
Ученые настоятельно рекомендуют женщинам пить воду каждый день и не меньше, чем 1,5 литра. Это необходимо для того, чтобы снизить риск рецидива инфекций мочевыводящих путей. К такому выводу пришли специалисты из Университета Майами (США).
В их исследовании приняли участие более 140 здоровых женщин, не достигших менопаузы.
Исследователи установили: женщины, которые стали пить больше воды, реже сталкивались с инфекциями мочевыводящих путей в сравнении с представительницами прекрасного пола из контрольной группы (1,6 против 3,1), сообщает gogetnews.info.
По словам ученых, у женщин мочеиспускательный канал короче, чем у мужчин. Поэтому бактериям проще попасть из прямой кишки и влагалища в мочевой пузырь. Поэтому женщины более склонны к инфекциям мочевыводящих путей. А благодаря употреблению большого количества жидкости бактерии быстрее вымываются из мочевого пузыря, и меньше бактерий попадает в мочевой пузырь из влагалища. Бактерии теряют возможность прикрепиться к клеток, выстилающих мочевыводящие пути, и не могут вызвать инфекцию.