Вот они, 10 повседневных действий, при которых твоя кожа выглядит на 10 лет старше! И дело не в курении..
2017-10-15 19:58
Вот они, 10 повседневных действий, при которых твоя кожа выглядит на 10 лет старше! И дело не в курении..
Когда речь заходит о вредных привычках, в голове сразу же появляются ассоциации, связанные с курением, наркотиками и алкогольной зависимостью.
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А ведь существуют привычки, которые вполне даже считаются безвредными, но на самом деле приносят вред нашему здоровью, передает Rus.Media.
И это действия настолько просты и привычны нам, что часто человек даже не задумывается о их негативное и разрушительное воздействие на организм.
Вредные привычки и их влияние на здоровье
Состояние нашей кожи говорит не только о здоровом или вредном образе жизни, но и о мелочах, которые вошли в привычку и лишь поначалу кажутся безобидными.
Мы подготовили для тебя 10 повседневных действий, которые на самом деле негативно сказываются на состоянии кожи. Обязательно к прочтению!
Спать на животе
Когда ты спишь, лежа на животе, голова повернута набок, а это приводит к напряжению мышц шеи и плеч. Лежа на животе, ты рискуешь проснуться с помятым лицом — отеками и мешками под глазами. А еще в таком положении кровь хуже поступает в мозг.
Лучше всего спать на спине или на боку. Также следует уделить внимание подушке. Она должна быть невысокой, чтобы шея лежала прямо, а подбородок не упирался в грудь.
Пренебрежение солнцезащитными очками
Кожа вокруг глаз очень тонкая, на ней легко появляются морщины. Когда ты щуришься при ярком свете — идет сильная нагрузка на кожу вокруг глаз, что приводит к быстрому появлению морщин под глазами. Поэтому возьми за правило носить темные очки в солнечные дни (которые бывают даже зимой).
Прием пищи
Когда возникают проблемы с зубами, человек, употребляя пищу, пережевывает пищу только с одной стороны. Если это делать длительное время, такая вредная привычка может привести к асимметрии лица. Мышцы с одной стороны слабеют, с другой находятся в постоянном тонусе.
Старайся пережевывать пищу с обеих сторон, а при малейшем дискомфорте в деснах или зубах — скорее обратись к стоматологу.
Разговоры по телефону
Если ты любишь долго разговаривать по телефону, но при этом тебе нужны свободные руки — воспользуйся гарнитурой или громкой связью. Привычка зажимать телефонную трубку между ухом и плечом приводит к складкам на шее и опущение щеки.
Использование планшета или смартфона
Это действие я очень часто замечаю за собой. При чтении книг, просмотра страниц в планшете или смартфоне многие люди опускают голову вниз. Старайся быть более осознанной и этого не делать, иначе у тебя будут морщины на шее, дряблая кожа на щеках и отеки в области глаз.
Привычка опираться подбородком на руку
Если ты, сидя за компьютером или читая любимую книгу, имеешь привычку опираться подбородком на руку, постарайся делать это реже. В таком положении кожа лица становится менее эластичной, начинает обвисать и появляются преждевременные морщины.
Хмурое выражение лица
Сумм приводит к вредному для лица мимике. Если ты постоянно чем-то недовольна, хмуришь лоб, поджимаешь губы, жди ранних мимических морщин.
Старайся отслеживать свои эмоциональные состояния. Обращай внимание только на приятные моменты и чаще улыбайся — тогда твоя жизнь гораздо ярче и приятнее.
Длительный горячий душ
Конечно же, вечерний горячий душ приятно расслабляет тело и снимает напряжение после тяжелого дня, но, если ты принимаешь его часто и долго, это плохо сказывается на коже. Верхний слой эпидермиса разрушается, что приводит к сухости и шелушению кожи. Поэтому не переусердствуй с горячей водой в душе, а также чаще меняй температуру воды с горячей на теплую.
Использование кондиционера
Кондиционеры достаточно вредная бытовая находка для человеческого организма. Они забирают влагу из воздуха, делая его сухим. Кожа становится более сухой и более подвержена повреждениям. Поэтому старайся хорошо питать и увлажнять кожу, а кондиционеры использовать по мере необходимости.
Выбор наволочки
Постельное белье из хлопка — привычный стандартный вариант, но наволочка из такого материала может навредить коже и привести к морщин, особенно если ты любишь спать на боку или часто ворочаешься во сне. Ведь так ты трешься лицом о подушку. Поэтому стоит отдавать предпочтение наволочкам из шелка — они вызывают меньше трения.
И не забывай регулярно менять наволочки, чтобы на них не скапливались частички омертвевшей кожи и бактерии — это предотвратит появление раздражения.