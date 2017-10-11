Вот как надо завязывать платок осенью-2017!
2017-10-11 18:06
Вот как надо завязывать платок осенью-2017!
Целых 7 стильных образов.
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Осень — волшебная пора года, когда у нас, представительниц прекрасного пола, есть причина выделиться, передает Rus.Media. В эту пору мы начинаем доставать свои красивые плащики и пиджаки, а под них у нас и несколько шарфов есть.
Но не всегда мы эти шарфики используем, так как часто не знаем, как их интересно связать. В голову приходят максимум 2-3, а то и 1 комбинация. А ведь стильно завязанный платок или шарф украсит любую вещь, будь то теплое платье, пальто или обычная куртка.
На самом деле завязать шарф достаточно просто. Сложно только определиться, как именно его завязать. Мы подготовили для тебя 7 способов, как носить платок этой осенью, чтобы выглядеть стильно. Так что не забрасывайте свои любимые аксессуары на дальнюю полочку в шкафу — меняй образы каждый день.
Быстрый способ
Это мой любимый метод. Он просто идеален для суперактивных людей, которые превыше всего ценят время.
Для начала перекинь шарф через плечо так, чтобы один конец был немного длиннее другого, а затем обмотай более длинный конец вокруг шеи, но не полностью. Шарф должен свисать со спины.
Узел знаменитостей
Перекинь шарф через плечо так, чтобы один конец был чуть длиннее другого.
Более длинный конец обмотай вокруг шеи 3 раза в одном направлении.
Обкрутивши в третий раз, спрячь эту петлю под две предыдущие.
Оставшийся кусочек шарфа тоже спрячь между петлями.
Вот как это должно выглядеть.
Водопад
Перекинь шарф через плечо так, чтобы один конец был немного длиннее другого, а более длинный конец обмотай вокруг шеи 1 раз.
Возьми конец, которым ты обматывала шею, и закрепи его под петлей.
Подправь верхнюю часть узла. Если ты все сделала верно, это должно выглядеть так, будто шарф спадает водопадом. Интересное решение, не правда ли?
Бесконечный узел
Перекинь шарф через плечо так, чтобы оба конца были одинаковой длины. Двумя концами завяжи узел.
Завяжи еще один узел. Так ты закрепишь предыдущий, и он не будет двигаться. Возьмись за узел и закрути шарф так, чтобы он принял форму восьмерки.
Перекинь узел, похожий на знак бесконечности, через голову и смело выходи на прогулку в новом образе.
Современная петля
Перекинь шарф через плечо так, чтобы один конец был чуть длиннее другого. Более длинный конец обмотай вокруг шеи еще раз.
Отрегулируй концы шарфа так, чтобы они были одной длины или слегка длиннее другого.
Европейский узел
Сложи шарф вдвое. Оберни петлю шарфа вокруг шеи. Составная часть шарфа должна быть значительно короче свободной.
Несложенную часть продень в петлю шарфа.
Высокий шарф
Перекинь шарф через плечо так, чтобы один конец был чуть длиннее другого. Более длинный конец обмотай вокруг шеи 3-4 раза на одном и том же направлении.
Завяжи простой узел двумя концами шарфа, а потом завяжи еще один, чтобы избавиться от выступающих концов. Спрячь узел между петлями так, чтобы ничего не торчало.