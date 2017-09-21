Вот как интимная жизнь зависит от месяца рождения
2017-09-21 20:39
Вот как интимная жизнь зависит от месяца рождения
Характер по месяцу рождения. На удивление все сходится….
Все люди разные, и понять друг друга довольно сложно, передает Rus.Media. А узнать, какие пикантные мысли гуляют в голове понравившемуся человеку, на первый взгляд, невозможно. Но специалисты утверждают, что предпочтения человека в интимной жизни и темперамент зависят от месяца рождения.
Январь
Люди, рожденные в морозный январь, очень темпераменты. В их сознании словно заложено то, что согреться можно только в близости. Они всегда пытаются получить то, чего хотят. Очень настойчивые и эксцентричные. Обожают эксперименты, поэтому их вторые половинки всегда должны быть открыты новому.
Февраль
Эти люди очень страстные. Говорят, что в этом месяце рождаются настоящие авантюристы. В постели они выкладываются на 100 %, чего ждут и от своего партнера. Отговорки типа «болит голова» или «плохое настроение» — это крест в ваших отношениях. Рожденные в феврале очень пылкие, но эмоционально отчужденные. Не жди разговоров после близости.
Март
Мартовские коты и киски отдаются по максимуму. Они обожают физическую близость, поэтому в постели очень искусны. Была бы их воля — проводили в постели всю свою жизнь. Они абсолютно не стеснительные и с радостью берут инициативу в свои руки.
Апрель
Со стороны может показаться, что апрельские люди очень холодные. Но когда они находят подходящего партнера, то отрываются по полной. Они очень горячие, эмоциональные и впечатлительные. Но при этом они очень быстро устают от любовника.
Май
Майские ребята не очень чувственные, и в сексе им больше нравится сам процесс. Они предпочитают нежность и комфорт, так что экстремальные позы и места — это не для них. Они очень трепетно выбирают партнера и любят красивую и романтическую обстановку спальни.
Июнь
Рожденные в июне просто искусные любовники. Они хотят попробовать все. Правда они не настолько страстные, как люди, рожденные в феврале, но тоже очень горячие. Также они очень открыты для разговоров о сексе, так что вульгарную тему поддержат с удовольствием.
Июль
Июльские люди совсем не инициативные. На секс они решаются долго, ведь для них очень важна эмоциональная составляющая. С партнером они должны чувствовать себя в безопасности.
Август
Люди, рожденные в августе, желают занимать лидерские позиции в постели. Они ненавидят, когда им говорят, что и как делать. Они довольно эгоистичны, но при этом в сексе пытаются удовлетворить партнера, ведь для них очень важна похвала.
Сентябрь
Рожденные в этом месяце люди страстные, но очень сдержаны в своих эмоциях. Партнеру нужно приложить немало усилий, чтобы сентябрьская половинка расслабилась и переключилась на волну удовольствия. При этом в сексе они очень капризные и в большей степени думают о своих ощущениях, чем о чувствах партнера. Действуют обычно по стандартным схемам и не очень открыты новому.
Октябрь
Октябрьские партнеры предпочитают романтику. Сначала они любят описывать картинку будущего интима словесно, как настраивая партнера на свою волну. Вероятно, им не хватает страсти, но они удачно компенсируют этот недостаток нежностью и романтическими ухаживаниями.
Ноябрь
Это, пожалуй, самые страстные любовники. В постели они готовы на любые эксперименты. Секс любят грубый и страстный. Они хотят владеть своим партнером, но при этом чувствовать его силу. Их желание невозможно предсказать.
Декабрь
Рожденные в декабре — настоящие изобретатели. Они обожают ролевые игры. У них достаточно слабый эмоциональную связь со своим партнером, но секс с ними — райское наслаждение. Любят разнообразие в интимной жизни.
Конечно, данная характеристика имеет очень субъективный характер. Каждый человек хороша в постели, если рядом любимый человек. Если люди открыты и находят время на диалог, то у них никогда не будет проблем и недоразумений.