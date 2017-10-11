Вот где живут самые горячие мужчины! Топ-10 лучших любовников-иностранцев
2017-10-11 13:39
Вот где живут самые горячие мужчины! Топ-10 лучших любовников-иностранцев
Есть много разных стран, где живут самые красивые женщины, но аналогичных списков о мужском населении почему-то крайне мало.
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А ведь женщинам тоже надо знать, куда податься, чтобы точно найти привлекательных представителей мужского пола, передает Rus.Media.
Именно поэтому мы подготовили список мест, где ты можешь оказаться в компании красивого мачо. Вот он, тот самый топ-10 любовников-иностранцев. Мужчинам вход запрещен!
Горячие любовники
10 место — нигерийцы
В этих чернокожих мужчин действительно есть преимущество, и это физиология. Рекордсменами в данном случае считаются жители Конго: длина полового органа в них составляет около 18 см. А еще именно чернокожие мужчины, в частности нигерийцы, поставили рекорд по выносливости в любовных утехах. И он составил 24 минуты.
Тем не менее сексом они занимаются в разы меньше. Примерно раз в неделю, а то и реже.
Стоит заметить, что особенно неблагополучная по Спиду Африка, но незащищенный секс с незнакомым партнером, даже в цивилизованной стране — это самоубийство.
9 место — индийцы
Как не парадоксально, но преподаватели «Камасутры» занимают предпоследнее место в этом списке. И не удивительно, ведь они практически не заботятся о романтике, а половой акт у них в среднем длится 13 минут. Кроме того, разнообразие не в их стиле — большинство индийцев предпочитает предаваться любовным утехам исключительно в спальне.
8 место — немцы
Германия является страной чудес. Однако чуда здесь и воплощают люди. Правда, судить по немецким не очень привлекательным женщинам не стоит. Немцы-рослые мужчины, имеющие хорошее образование и работу. Но самое замечательное в них — это горячий и сексуальный взгляд.
Они скрупулезны и педантичны во всем, в том числе и в любви. И относятся они к любовным утехам, скорее, как к физиологической потребности.
7 место — французы
Родина не только самых известных моделей-женщин, но и мужчин. Они усиленно следят за собой: ходят в спортзал, правильно питаются и следуют последним модным тенденциям. Ты будешь удивлена их обаянием и эрудированностью, ну и, конечно же, их умением ухаживать.
Правда, судя по отзывам славянських красавиц, все самое интересное заканчивается на стадии ухаживания. Любовью французы занимаются в среднем 120 раз в году, а любовные утехи у них длятся около 14 минут, включая ласки и поцелуи.
6 место — американцы
За жителями Северной Америки закрепилась репутация раскрепощенных и незакомплексованных. Они с легкостью обмениваются партнерами, используют секс-игрушки и грешат другими радостями секса.
Многие американцы готовы предаваться любовным утехам на работе, в автомобиле, в парке и даже в кабинке туалета. Но вот занимаются этим лишь раз в неделю, а то и реже.
5 место — латиноамериканцы
Ну а эти принцы чуть ли не с пеленок зажигательно танцуют на улицах. Кроме того, ученые доказали, что жители южных регионов более темпераменты, чем те, кто живет на севере. Все дело в уровне тестостерона — у южан этот показатель гораздо выше.
Так что никого не удивишь тем, что латиноамериканцы занимаются этим где только возможно, не стесняясь демонстрировать свой пылкий нрав даже в общественном транспорте.
4 место — грузины
Вспыльчивый нрав этих страстных мужчин притягивает женщин, словно магнит. Что не говори, а у южан кровь кипит. Грузинские ребята считают, что для настоящего джигита важны любовь, секс и благородство. Ну а если к этому списку добавить страсть, а также любовь к острых специй, получится образ настоящего грузинского мачо.
3 место — турки
Солнце, море и темпераментные восточные мужчины — вот что ждет тебя в Турции. Высокие, кареглазые и темноволосые красавцы будут рады твоему обществу и проведут для тебя экскурсию. Ведь турки очень гостеприимные, особенно если дело касается красивой женщины.
Турки почти в совершенстве владеют умением одаривать дам комплиментами. Но, несмотря на свои выдающиеся таланты, они предпочитают традиционный секс, игнорируя всякие европейские штучки.
2 место — испанцы
Страстная Испания — родина тореадоров и лучших футболистов мира. Мужчины этой красивой страны славятся своей сексуальностью и свободолюбием. Эти ребята всегда в отношениях с более чем одной женщиной, ведь они романтичны и энергичны от природы.
По словам самих испанцев, этим делом они готовы заниматься 25 часов в сутки. Но статистика немного приземляет испанских мачо — на самом деле они предаются любовным утехам в среднем 129 раз в году.
1 место — итальянцы
Вот мы и дошли до № 1 нашего рейтинга. Италия — страна, где живут жизнерадостные, всегда стильные и галантные мужчины, щедрые на комплименты, эмоции, поцелуи и предварительные ласки. Они довольно легко и даже бесцеремонно идут на контакт. Если ты понравилась итальянцу, он будет постоянно пытаться к тебе прикоснуться: положить руку на талию, погладить по спине, щеке…
Чтобы завоевать даму сердца, итальянцы подключают весь свой арсенал: жесты, жизнерадостность, умение говорить головокружительные комплименты. Да и в сексе они покажут высший пилотаж. В самовлюбленных итальянцев все должно быть perfetto. Может быть, поэтому 48 % итальянок испытывают оргазм?