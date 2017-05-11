Вот это разворот: черниговцы – о пируэтах Хмельницкого
Памятник Богдану Хмельницкому в центре Чернигова планируют реконструировать и развернуть на 180 градусов – спиной к Москве и лицом к Пятницкой церкви. Соответствующие работы предусмотрены проектом реконструкции сквера и стоить городскому бюджету почти 700 000 гривен. «Мы планируем выполнить до конца мая все подготовительные работы, связанные с бетонированием. Затем в это же время планируем развернуть на 180 градусов. И в конце июня планируем уже его облицевать в гранит », – Вячеслав Почеп, начальник управления капитального строительства Черниговского городского совета. Черниговцы с идеей разворота памятника ознакомлены, однако называют «гетманский напивпирует» расточительством. На самом деле нравилось это далеко не всем. Дискуссии о развороте памятника Богдану Хмельницкому длились годами. Более того, сам архитектор памятника Андрей Карнабеда публично утверждал, что монумент проектировался и был установлен сначала лицом к Пятницкой церкви, но по требованию Компартии его развернули в другую сторону. «Интересно, почему памятник стоит именно так, ведь по проекту он должен был смотреть в другую сторону. Потому что напротив Богдана стоит здание – это был горком партии и, как вы понимаете, Богдан не мог стоять спиной к горкома партии. Поэтому было сделано так, что он стоит лицом », – Александр Бондарь, старший научный сотрудник Черниговского исторического музея им. В.В. Тарновского. По словам историков, развернуть монумент можно, но делать это надо крайне осторожно, поскольку и памятник, и постамент нуждаются в срочной реставрации. «Этот памятник уникален. У нас не так много сохранилось работ Кавалеридзе. В Киеве, например, памятник Ольги – это копия работы, у нас стоит оригинал работы этого выдающегося художника. И поэтому, если его возвращать, то нужно быть очень осторожным », – Александр Бондарь, старший научный сотрудник Черниговского исторического музея им. В.В. Тарновского. «Мы усиливаем фундаментное поле вокруг этого памятника, чтобы оно имело меньше шансов уйти куда-нибудь в сторону, отклониться от вертикали – мы делаем двойное кольцо свай фундаментных, которые будут держать основной земельный массив. А потом уже по нему будет идти по-дизайнерски оформленный портик гранитный и часть той башни, на которую опирается сегодня памятник – она тоже будет в граните, будет реставрироваться », – Вячеслав Почеп, начальник управления капитального строительства Черниговского городского совета. Работы по реконструкции постамента памятника уже начаты и будут продолжаться до середины лета. Поэтому, если возвращен в Москву Богдан Хмельницкий указывал воссоединения с Россией, то уже в ближайшее время гетман покажет соседям совсем другую сторону.Докторская правда- для тех кто хочет быть здоровым